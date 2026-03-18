"Допомога" у складання водійського іспиту коштувала 2000 доларів, але не спрацювала

У Києві викрили шахрайську схему під час іспиту на водійські права. Послуга коштувала 2000 доларів та допомогала скласти теоретичний іспит.
ФОТО: ГСЦ МВС|

Євген Гудущан
18 березня, 10:20
У столиці під час складання теоретичного іспиту в одному з підрозділів Сервісні центри МВС викрили спробу шахрайства із використанням технічних засобів.

Що сталося

19-річний кандидат складав теоретичний іспит уже втретє. Під час тестування адміністраторка помітила підозрілу поведінку, а згодом — провід під одягом.

Після завершення іспиту (із однією помилкою) хлопця попросили показати пристрій. Виявилося, що він використовував:

  • прихований мікрофон
  • мобільний телефон
  • систему передачі відповідей у реальному часі

Як працювала схема

Кандидат знайшов послугу у TikTok, після чого спілкування продовжив у Telegram. Перед іспитом він зустрівся з дівчиною, яка передала спеціальне обладнання. Через нього під час тесту йому передавали правильні відповіді. Вартість такої допомоги склала 2000 доларів.

Наслідки

Після зізнання кандидата:

  • на місце викликали поліцію
  • зафіксовано факт правопорушення
  • розпочато перевірку щодо осіб, причетних до шахрайської схеми

У сервісних центрах наголошують, що у разі виявлення сторонніх пристроїв:

  • іспит одразу припиняється
  • результат анулюється
  • матеріали передаються силовикам

Висновок

Цей випадок демонструє, що подібні «сервіси допомоги» створюють певні юридичні ризики. При цьому самостійно скласти водійські іспити досить складно – за офіційною статистикою близько 80% кандидатів їх провалюють. Надмірна складність іспитів стає міцним підгрудним для розвитку корупційних схем.

