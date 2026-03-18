"Допомога" у складання водійського іспиту коштувала 2000 доларів, але не спрацювала

У столиці під час складання теоретичного іспиту в одному з підрозділів Сервісні центри МВС викрили спробу шахрайства із використанням технічних засобів.

Що сталося

19-річний кандидат складав теоретичний іспит уже втретє. Під час тестування адміністраторка помітила підозрілу поведінку, а згодом — провід під одягом.

Після завершення іспиту (із однією помилкою) хлопця попросили показати пристрій. Виявилося, що він використовував:

прихований мікрофон

мобільний телефон

систему передачі відповідей у реальному часі

Як працювала схема

Кандидат знайшов послугу у TikTok, після чого спілкування продовжив у Telegram. Перед іспитом він зустрівся з дівчиною, яка передала спеціальне обладнання. Через нього під час тесту йому передавали правильні відповіді. Вартість такої допомоги склала 2000 доларів.

Наслідки

Після зізнання кандидата:

на місце викликали поліцію

зафіксовано факт правопорушення

розпочато перевірку щодо осіб, причетних до шахрайської схеми

У сервісних центрах наголошують, що у разі виявлення сторонніх пристроїв:

іспит одразу припиняється

результат анулюється

матеріали передаються силовикам

Висновок

Цей випадок демонструє, що подібні «сервіси допомоги» створюють певні юридичні ризики. При цьому самостійно скласти водійські іспити досить складно – за офіційною статистикою близько 80% кандидатів їх провалюють. Надмірна складність іспитів стає міцним підгрудним для розвитку корупційних схем.