Как "зарабатывают" на импорте авто на Волынской таможне

На заседании Временной следственной комиссии планируется рассмотреть возможную схему ввоза автомобилей из Европы по сертификату EUR.1 и происхождения средств, которые, по данным правоохранителей, могли накапливаться на так называемом "бэк-офисе" Волынской таможни. Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк.

Читайте также: В Верховной Раде снова заговорили о нулевой растаможке автомобилей

Сертификат EUR.1 - это документ, который подтверждает европейское происхождение товара. Для автомобилей он позволяет применить льготную ставку ввозной пошлины - примерно от 0 до 0,9 процента. В случае отсутствия такого подтверждения таможенные платежи значительно больше. Именно разница между полной и льготной ставкой и создает потенциальную возможность для злоупотреблений.

По оценкам, финансовая разница может составлять тысячи долларов на одном автомобиле. Например, если автомобиль стоит около 10 тысяч долларов, "бюджет" может недополучить примерно тысячу долларов таможенных платежей. Если же речь идет о транспортных средствах стоимостью 40–50 тысяч долларов, потери могут достигать 4–5 тысяч долларов с каждой машины.

В рамках схемы, по данным источников, могли использоваться поддельные или фиктивные сертификаты происхождения EUR.1, а также заниженная стоимость автомобилей в инвойсах. Для оформления документов иногда привлекаются компании, зарегистрированные на подставных лиц, что затрудняет отслеживание реальных организаторов операций.

По информации источников в ВСК, растаможка автомобилей с использованием сертификата EUR.1 могла сопровождаться неофициальными платежами. Речь идет о следующих суммах:

примерно 200 долларов как так называемый "абонемент";

около 300 долларов за автомобиль с инвойсной стоимостью до 20 тысяч долларов;

около 400 долларов - за авто до 30 тысяч долларов;

около 500 долларов - за автомобили дороже, в частности от 50 тысяч долларов.

В материалах судебных решений также упоминается формулировка о "неправомерной выгоде в сумме не менее 200 долларов США за оформленную единицу транспортного средства". Такие формулировки фигурируют, в частности, в постановлениях высшего антикоррупционного суда.

Именно через подобные схемы, по версии следствия, могли формироваться значительные суммы наличности. Ранее детективы национального антикоррупционного бюро Украины сообщали об обнаружении около 870 тысяч долларов, которые связывают с деятельностью на таможне Волынской области.

Ожидается, что во время заседания Временной следственной комиссии будет подробно рассмотрен механизм использования сертификатов EUR.1, возможные злоупотребления при таможенном оформлении автомобилей и роль должностных лиц в этих процессах.