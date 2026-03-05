Як "заробляють" на імпорті авто на Волинській митниці

На засіданні Тимчасової слідчої комісії планується розглянути можливу схему ввезення автомобілів з Європи за сертифікатом EUR.1 та походження коштів, які, за даними правоохоронців, могли накопичуватися на так званому «бек-офісі» Волинської митниці. Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Сертифікат EUR.1 — це документ, який підтверджує європейське походження товару. Для автомобілів він дає змогу застосувати пільгову ставку ввізного мита — приблизно від 0 до 0,9 відсотка. У разі відсутності такого підтвердження митні платежі значно більші. Саме різниця між повною та пільговою ставкою і створює потенційну можливість для зловживань.

За оцінками, фінансова різниця може становити тисячі доларів на одному автомобілі. Наприклад, якщо автомобіль коштує близько 10 тисяч доларів, «бюджет» може недоотримати приблизно тисячу доларів митних платежів. Якщо ж ідеться про транспортні засоби вартістю 40–50 тисяч доларів, втрати можуть сягати 4–5 тисяч доларів з кожної машини.

У межах схеми, за даними джерел, могли використовуватися підроблені або фіктивні сертифікати походження EUR.1, а також занижена вартість автомобілів в інвойсах. Для оформлення документів інколи залучаються компанії, зареєстровані на підставних осіб, що ускладнює відстеження реальних організаторів операцій.

За інформацією джерел у ТСК, розмитнення автомобілів із використанням сертифіката EUR.1 могло супроводжуватися неофіційними платежами. Йдеться про такі суми:

приблизно 200 доларів як так званий «абонемент»;

близько 300 доларів за автомобіль із інвойсною вартістю до 20 тисяч доларів;

близько 400 доларів — за авто до 30 тисяч доларів;

близько 500 доларів — за автомобілі дорожчі, зокрема від 50 тисяч доларів.

У матеріалах судових рішень також згадується формулювання про «неправомірну вигоду у сумі не меншій 200 доларів США за оформлену одиницю транспортного засобу». Такі формулювання фігурують, зокрема, в ухвалах вищого антикорупційного суду.

Саме через подібні схеми, за версією слідства, могли формуватися значні суми готівки. Раніше детективи національного антикорупційного бюро України повідомляли про виявлення близько 870 тисяч доларів, які пов’язують із діяльністю на митниці Волинської області.

Очікується, що під час засідання Тимчасової слідчої комісії буде детально розглянуто механізм використання сертифікатів EUR.1, можливі зловживання під час митного оформлення автомобілів та роль посадових осіб у цих процесах.