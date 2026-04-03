Какая разница между лизингом и кредитом на атво

Разница между лизингом и кредитом на атво
У Главном сервисном центре МВД объясняют: разница между этими двумя способами покупки напрямую влияет на то, кто считается владельцем авто и как именно проводится регистрация.
Автокредит: владелец сразу покупатель
В случае автокредита автомобиль сразу регистрируется на покупателя. То есть человек становится полноправным владельцем транспортного средства с момента оформления. Регистрация происходит по стандартной процедуре в соответствии с постановлением КМУ №1388.
В то же время есть важный нюанс: авто находится в залоге у банка или финансового учреждения. Информация об этом вносится в государственный реестр обременений, что ограничивает возможность продажи или переоформления без согласия кредитора.
Таким образом, юридически владелец - водитель, но с финансовыми ограничениями.
Финансовый лизинг: собственник компания
В случае финансового лизинга ситуация другая. Автомобиль сначала регистрируется на лизинговую компанию, то есть именно она является владельцем.
Пользователь авто (лизингополучатель) фактически получает транспорт в пользование на условиях договора и только после полного выкупа становится владельцем.
Эта процедура также регулируется постановлением КМУ №1388 с учетом изменений, внесенных постановлением КМУ №1727.
После выполнения всех финансовых обязательств авто перерегистрируется уже на пользователя.
Ключевая разница
Главное отличие между кредитом и лизингом заключается в праве собственности:
- автокредит - авто сразу принадлежит покупателю, но находится в залоге
- лизинг - авто принадлежит компании до момента полного выкупа
Именно этот фактор определяет все дальнейшие юридические процедуры.
Что это означает на практике
Для водителя это имеет несколько важных последствий:
- при кредите проще пользоваться авто как собственным, но есть ограничения из-за залога
- при лизинге меньше прав на авто до момента выкупа
- процедуры регистрации и перерегистрации разные
- в лизинге дополнительно возникает этап переоформления после завершения договора
Вывод
Выбор между кредитом и лизингом - это не только вопрос ежемесячных платежей. Речь идет о различных юридических моделях владения автомобилем.
Если важна полная собственность сразу - подходит кредит. Если же приоритетом являются гибкие финансовые условия - стоит рассматривать лизинг, но с учетом того, что авто юридически не принадлежит вам до завершения договора.