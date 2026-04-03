Яка різниця між лізингом та кредитом на атво

У Головний сервісний центр МВС пояснюють: різниця між цими двома способами купівлі напряму впливає на те, хто вважається власником авто і як саме проводиться реєстрація.

Автокредит: власник одразу покупець

У випадку автокредиту автомобіль одразу реєструється на покупця. Тобто людина стає повноправним власником транспортного засобу з моменту оформлення. Реєстрація відбувається за стандартною процедурою відповідно до постанова КМУ №1388.

Водночас є важливий нюанс: авто перебуває в заставі у банку або фінансової установи. Інформація про це вноситься до державного реєстру обтяжень, що обмежує можливість продажу чи переоформлення без згоди кредитора.

Таким чином, юридично власник — водій, але з фінансовими обмеженнями.

Фінансовий лізинг: власник компанія

У випадку фінансового лізингу ситуація інша. Автомобіль спочатку реєструється на лізингову компанію, тобто саме вона є власником.

Користувач авто (лізингоодержувач) фактично отримує транспорт у користування на умовах договору і лише після повного викупу стає власником.

Ця процедура також регулюється постановою КМУ №1388 з урахуванням змін, внесених постанови КМУ №1727.

Після виконання всіх фінансових зобов’язань авто перереєстровується вже на користувача.

Ключова різниця

Головна відмінність між кредитом і лізингом полягає у праві власності:

автокредит — авто одразу належить покупцю, але перебуває в заставі

лізинг — авто належить компанії до моменту повного викупу

Саме цей фактор визначає всі подальші юридичні процедури.

Що це означає на практиці

Для водія це має кілька важливих наслідків:

при кредиті простіше користуватися авто як власним, але є обмеження через заставу

при лізингу менше прав на авто до моменту викупу

процедури реєстрації і перереєстрації різні

у лізингу додатково виникає етап переоформлення після завершення договору

Висновок

Вибір між кредитом і лізингом — це не лише питання щомісячних платежів. Йдеться про різні юридичні моделі володіння автомобілем.

Якщо важлива повна власність одразу — підходить кредит. Якщо ж пріоритетом є гнучкі фінансові умови — варто розглядати лізинг, але з урахуванням того, що авто юридично не належить вам до завершення договору.