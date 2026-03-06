Какие авто покупали для компаний в феврале

Renault Duster остается самым популярным корпоративным авто в Украине
В феврале 2026 года украинцы приобрели около 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщает организация Укравтопром.
Большинство продаж пришлось на частных покупателей. По итогам месяца 63 процента новых легковушек приобрели физические лица, тогда как 37 процентов реализовали корпоративным клиентам.
В то же время динамика спроса в этих сегментах отличалась. По сравнению с февралем 2025 года продажи новых автомобилей частным клиентам уменьшились на 16 процентов. Зато корпоративный сектор продемонстрировал рост - продажи для юридических лиц увеличились на 4 процента.
Самые популярные модели среди частных покупателей
Частные покупатели чаще всего выбирали кроссоверы и внедорожники. Лидером сегмента стал Toyota RAV4 - 288 зарегистрированных автомобилей.
В пятерку самых популярных моделей среди физических лиц вошли:
- Toyota RAV4 - 288 авто
- Toyota Land Cruiser Prado - 150 авто
- Hyundai Tucson - 147 авто
- Mazda CX 5 - 140 авто
- Skoda Karoq - 93 авто
Популярные модели среди юридических лиц
Компании и организации отдавали предпочтение более практичным и универсальным моделям. Наибольшим спросом в корпоративном сегменте получил Renault Duster - 241 автомобиль.
Пятерка лидеров среди юридических лиц выглядит так:
- Renault Duster - 241 авто
- Toyota RAV4 - 84 авто
- Toyota Land Cruiser Prado - 79 авто
- Toyota Hilux - 52 авто
- Skoda Kodiaq - 50 авто
Таким образом, в феврале спрос на новые автомобили в Украине формировался преимущественно за счет сегмента кроссоверов и внедорожников. В то же время корпоративный сектор продолжает демонстрировать стабильность и даже рост, тогда как активность частных покупателей снизилась.