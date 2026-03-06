Які авто купували для компаній у лютому

У лютому 2026 року українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє організація Укравтопром.

Більшість продажів припала на приватних покупців. За підсумками місяця 63 відсотки нових легковиків придбали фізичні особи, тоді як 37 відсотків реалізували корпоративним клієнтам.

Водночас динаміка попиту в цих сегментах відрізнялася. У порівнянні з лютим 2025 року продажі нових автомобілів приватним клієнтам зменшилися на 16 відсотків. Натомість корпоративний сектор продемонстрував зростання — продажі для юридичних осіб збільшилися на 4 відсотки.

Найпопулярніші моделі серед приватних покупців

Приватні покупці найчастіше обирали кросовери та позашляховики. Лідером сегмента став Toyota RAV4 — 288 зареєстрованих автомобілів.

До п’ятірки найпопулярніших моделей серед фізичних осіб увійшли:

Toyota RAV4 — 288 авто Toyota Land Cruiser Prado — 150 авто Hyundai Tucson — 147 авто Mazda CX 5 — 140 авто Skoda Karoq — 93 авто

Популярні моделі серед юридичних осіб

Компанії та організації віддавали перевагу більш практичним і універсальним моделям. Найбільший попит у корпоративному сегменті отримав Renault Duster — 241 автомобіль.

П’ятірка лідерів серед юридичних осіб виглядає так:

Renault Duster — 241 авто Toyota RAV4 — 84 авто Toyota Land Cruiser Prado — 79 авто Toyota Hilux — 52 авто Skoda Kodiaq — 50 авто

Таким чином, у лютому попит на нові автомобілі в Україні формувався переважно за рахунок сегмента кросоверів та позашляховиків. Водночас корпоративний сектор продовжує демонструвати стабільність і навіть зростання, тоді як активність приватних покупців знизилася.