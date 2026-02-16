Какие автомобили покупали для предприятий в январе: статистика

ФОТО: Рено|
Рено Дастер
В январе украинский автопарк пополнили более 5,1 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".
Из общего объема:
- 66 процентов авто было реализовано частным клиентам;
- 34 процента приобрели юридические лица.
По сравнению с январем 2025 года продажи новых легковушек выросли:
- на 20 процентов в частном сегменте;
- на 19 процентов в корпоративном.
Таким образом, оба сегмента демонстрируют почти синхронную положительную динамику, что свидетельствует об общем оживлении рынка новых авто.
Лидеры среди частных покупателей
- Toyota RAV4 - 268 ед.
- Hyundai Tucson - 159 ед.
- BYD Leopard 3 - 155 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 146 ед.
- Mazda CX-5 - 126 ед.
Частные покупатели традиционно выбирают кроссоверы и SUV. Доминирование Toyota и других моделей этого класса свидетельствует о спросе на универсальные автомобили с повышенным клиренсом и хорошей ликвидностью на вторичном рынке.
Лидеры среди юридических лиц
- Renault Duster - 319 ед.
- Peugeot Landtrek - 73 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 72 ед.
- Skoda Octavia - 69 ед.
- Toyota RAV4 - 66 ед.
В корпоративном сегменте на первый план выходят практичность, выносливость и экономичность эксплуатации. Renault Duster с большим отрывом возглавляет список, что указывает на его привлекательность для служебного использования силовиками, агросектора и региональных компаний.