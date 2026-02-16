Какие автомобили покупали для предприятий в январе: статистика

В январе украинский автопарк пополнили более 5,1 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".

Из общего объема:

66 процентов авто было реализовано частным клиентам;

34 процента приобрели юридические лица.

По сравнению с январем 2025 года продажи новых легковушек выросли:

на 20 процентов в частном сегменте;

на 19 процентов в корпоративном.

Таким образом, оба сегмента демонстрируют почти синхронную положительную динамику, что свидетельствует об общем оживлении рынка новых авто.

Лидеры среди частных покупателей

Toyota RAV4 - 268 ед.

Hyundai Tucson - 159 ед.

BYD Leopard 3 - 155 ед.

Toyota Land Cruiser Prado - 146 ед.

Mazda CX-5 - 126 ед.

Частные покупатели традиционно выбирают кроссоверы и SUV. Доминирование Toyota и других моделей этого класса свидетельствует о спросе на универсальные автомобили с повышенным клиренсом и хорошей ликвидностью на вторичном рынке.

Лидеры среди юридических лиц

Renault Duster - 319 ед.

Peugeot Landtrek - 73 ед.

Toyota Land Cruiser Prado - 72 ед.

Skoda Octavia - 69 ед.

Toyota RAV4 - 66 ед.

В корпоративном сегменте на первый план выходят практичность, выносливость и экономичность эксплуатации. Renault Duster с большим отрывом возглавляет список, что указывает на его привлекательность для служебного использования силовиками, агросектора и региональных компаний.