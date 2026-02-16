Укр
Які автомобілі купували для підприємств у січні: статистика

Названо найпопулярніші легкові авто в приватному та корпоративному секторах авторинку
Які автомобілі купували для підприємств та приватних осіб у січні: статистика

Renault Duster

Євген Гудущан
У січні український автопарк поповнили понад 5,1 тисячі нових легкових автомобілів, повідомляє «Укравтопром».

Із загального обсягу:

  • 66 відсотків авто було реалізовано приватним клієнтам;
  • 34 відсотки придбали юридичні особи.

Порівняно із січнем 2025 року продажі нових легковиків зросли:

  • на 20 відсотків у приватному сегменті;
  • на 19 відсотків у корпоративному.

Таким чином, обидва сегменти демонструють майже синхронну позитивну динаміку, що свідчить про загальне пожвавлення ринку нових авто.

Лідери серед приватних покупців

  • Toyota RAV4 — 268 од.
  • Hyundai Tucson — 159 од.
  • BYD Leopard 3 — 155 од.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 146 од.
  • Mazda CX-5 — 126 од.

Приватні покупці традиційно обирають кросовери та SUV. Домінування Toyota та інших моделей цього класу свідчить про попит на універсальні автомобілі з підвищеним кліренсом та хорошою ліквідністю на вторинному ринку.

Лідери серед юридичних осіб

  • Renault Duster — 319 од.
  • Peugeot Landtrek — 73 од.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 72 од.
  • Skoda Octavia — 69 од.
  • Toyota RAV4 — 66 од.

У корпоративному сегменті на перший план виходять практичність, витривалість та економічність експлуатації. Renault Duster з великим відривом очолює список, що вказує на його привабливість для службового використання силовиками, агросектору та регіональних компаній.

