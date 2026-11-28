Как сообщает немецкая страховая ассоциация (GDV), общее количество автоугонов в 2025 году снизилось почти на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на положительную динамику, средняя стоимость одного угнанного транспортного средства остается высокой и составляет около 20 775 евро.

Своя рубашка ближе к телу

В ADAC со ссылкой на экспертов GDV отмечают, что в абсолютных цифрах чаще всего исчезают автомобили марки VW. Это логично объясняется их большим количеством на дорогах. Однако настоящей целью профессиональных преступников является дорогие внедорожники и модели верхнего ценового сегмента.

Рейтинг автомобильных брендов по количеству угонов в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Инфографика: Авто24 по данным ADAC.

Особенно бдительными нужно быть владельцам японских кроссоверов. В десятке самых угнанных серий сразу шесть позиций занимают автомобили Toyota и родственного премиумбренда Lexus.

Надежные шины – важная составляющая комфортной и уверенной езды. Hankook сочетает в себе современные технологии, качество и инновационные решения для различных дорожных условий. Выбирайте шини Hankook для своих ежедневных путешествий. Рекламная информация

Лидеры антирейтинга и самые дорогие потери

Первую строчку по частоте краж уверенно занял Range Rover Sport третьего поколения от Land Rover. На втором и третьем местах оказались Toyota Land Cruiser и Lexus UX соответственно.

Самыми болезненными для страховых компаний стали кражи Mercedes-Benz G-Class. Каждый угнанный внедорожник этой модели обходился в среднем более чем в 126 тысяч евро компенсации.

Лидером предпочтений похитителей является Land Rover, но чаще всего от угонов страдают владельцы Toyota. Инфографика: Авто24 по данным ADAC.

Где воруют чаще всего и что спасает ситуацию

Столицей автоворов традиционно остается Берлин, где риск потерять машину в десять раз выше среднего показателя по стране. Южные регионы, такие как Бавария или Баден-Вюртемберг, демонстрируют значительно более высокий уровень безопасности для автовладельцев.

Столичная локация оказалась наиболее уязвимой – в прошлом году полиция ежесуточно фиксировала от жителей и гостей Берлина 8,4 заявления об угоне автомобиля. Инфографика: Авто24 по данным ADAC.

Финансовый удар от потери машины берет на себя частичное или полное каско. Приятным бонусом для водителей является то, что угон никак не влияет на накопленную скидку за безаварийную езду.

В целом эксперты фиксируют стабильное уменьшение количества таких преступлений благодаря развитию современных систем безопасности и иммобилайзеров.