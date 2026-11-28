Як повідомляє німецька страхова асоціація (GDV), загальна кількість автокрадіжок у 2025 році знизилася майже на 14 відсотків порівняно з попереднім роком.

Попри позитивну динаміку, середня вартість одного викраденого транспортного засобу залишається високою і становить близько 20 775 євро.

Своя сорочка ближче до тіла

В ADAC з посиланням на експертів GDV, зазначають, що в абсолютних цифрах найчастіше зникають автомобілі марки VW. Це логічно пояснюється їхньою величезною кількістю на дорогах. Проте справжньою ціллю професійних злочинців є дорогі позашляховики та моделі верхнього цінового сегмента.

Рейтинг автомобільних брендів за кількістю викрадень у 2025 році порівняно з 2024 роком. Інфографіка: Авто24 за даними ADAC.

Особливо пильними варто бути власникам японських кросоверів. У десятці найбільш викрадених серій одразу шість позицій займають автомобілі Toyota та спорідненого преміумбренду Lexus.

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Лідери антирейтингу та найдорожчі втрати

Перший рядок за частотою крадіжок впевнено посів Range Rover Sport третього покоління від Land Rover. На другому та третьому місцях опинилися Toyota Land Cruiser та Lexus UX відповідно.

Найболючішими для страхових компаній стали крадіжки Mercedes-Benz G-Class. Кожен викрадений позашляховик цієї моделі обходився в середньому у понад 126 тисяч євро компенсації.

Лідером уподобань викрадачів є Land Rover, але найчастіше від викрадень потерпають власники Toyota. Інфографіка: Авто24 за даними ADAC.

Де крадуть найчастіше та що рятує ситуацію

Столицею автокрадіїв традиційно залишається Берлін, де ризик втратити машину вдесятеро вищий за середній показник по країні. Натомість південні регіони, такі як Баварія чи Баден-Вюртемберг, демонструють значно вищий рівень безпеки для автовласників.

Столична локація виявилася найбільш вразливою – торік поліція щодоби фіксувала від жителів й гостей Берліна 8,4 заяви про викрадення автомобіля. Авто24 за даними ADAC.

Фінансовий удар від втрати машини бере на себе часткове або повне каско. Приємним бонусом для водіїв є те, що викрадення ніяк не впливає на накопичену знижку за безаварійну їзду.

Загалом, експерти фіксують стабільне зменшення кількості таких злочинів завдяки розвитку сучасних систем безпеки та іммобілайзерів.