Какие двигатели выбирали украинцы в феврале

В феврале структура продаж новых легковых автомобилей в Украине продемонстрировала заметные изменения в предпочтениях покупателей. По данным Укравтопром, доля автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания существенно выросла.

Читайте также: Какие двигатели выбирали украинцы в январе: статистика

В прошлом месяце бензиновые и дизельные модели вместе охватили почти 66 процентов рынка новых легковушек. Для сравнения, в феврале прошлого года этот показатель составлял 59,2 процента.

Наиболее популярными среди покупателей остаются бензиновые автомобили. Их доля в февральских продажах достигла 41,1 процента против 38,7 процента годом ранее.

Вторую позицию занимают гибридные модели. Их доля выросла с 27,6 до 30,8 процента, что свидетельствует о стабильном интересе к компромиссным технологиям между классическими двигателями и электротранспортом.

Заметно укрепили позиции и дизельные автомобили. В феврале они охватили 24,7 процента рынка новых авто, тогда как в феврале 2025 года этот показатель составлял 20,5 процента.

Наиболее резкое изменение произошло в сегменте электромобилей. Их доля на рынке новых авто сократилась с 13,1 до лишь 3,3 процента. Такая динамика связана с увеличением налогов на импорт электричек, изменением ценовой конъюнктуры или переориентацией спроса на гибридные модели.

Автомобили, оборудованные газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, занимают менее одного процента рынка новых легковушек.

Лидерами продаж в своих сегментах стали следующие модели:

В бензиновом сегменте первое место занял Mazda CX 5.

Среди гибридных автомобилей лидером стал Toyota RAV4.

В дизельном сегменте наибольшим спросом пользовался Toyota Land Cruiser Prado.

Среди электромобилей первенство получил BYD Sea Lion 06.

В сегменте автомобилей с газобаллонным оборудованием лидером стал Hyundai Tucson.

Аналитически рынок демонстрирует интересную тенденцию: украинские покупатели все чаще выбирают проверенные технологии - бензиновые, дизельные или гибридные силовые установки. При этом резкое сокращение доли электромобилей в сегменте новых авто может свидетельствовать об охлаждении спроса или изменении структуры импорта, где большая часть электрокаров поступает на вторичный рынок.