Які двигуни обирали українці у лютому

У лютому структура продажів нових легкових автомобілів в Україні продемонструвала помітні зміни у вподобаннях покупців. За даними Укравтопром, частка автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння суттєво зросла.

Читайте також: Які двигуни обирали українці у січні: статистика

У минулому місяці бензинові та дизельні моделі разом охопили майже 66 відсотків ринку нових легковиків. Для порівняння, у лютому минулого року цей показник становив 59,2 відсотка.

Найбільш популярними серед покупців залишаються бензинові автомобілі. Їхня частка у лютневих продажах досягла 41,1 відсотка проти 38,7 відсотка роком раніше.

Другу позицію займають гібридні моделі. Їхня частка зросла з 27,6 до 30,8 відсотка, що свідчить про стабільний інтерес до компромісних технологій між класичними двигунами та електротранспортом.

Помітно зміцнили позиції і дизельні автомобілі. У лютому вони охопили 24,7 відсотка ринку нових авто, тоді як у лютому 2025 року цей показник становив 20,5 відсотка.

Найбільш різка зміна відбулася у сегменті електромобілів. Їхня частка на ринку нових авто скоротилася з 13,1 до лише 3,3 відсотка. Така динаміка пов’язана із збільшенням податків на імпорт електричок, зміною цінової кон’юнктури або переорієнтацією попиту на гібридні моделі.

Автомобілі, обладнані газобалонним обладнанням, як і торік, займають менше одного відсотка ринку нових легковиків.

Лідерами продажів у своїх сегментах стали такі моделі:

У бензиновому сегменті перше місце посів Mazda CX 5.

Серед гібридних автомобілів лідером став Toyota RAV4.

У дизельному сегменті найбільший попит мав Toyota Land Cruiser Prado.

Серед електромобілів першість отримав BYD Sea Lion 06.

У сегменті автомобілів із газобалонним обладнанням лідером став Hyundai Tucson.

Аналітично ринок демонструє цікаву тенденцію: українські покупці дедалі частіше обирають перевірені технології — бензинові, дизельні або гібридні силові установки. При цьому різке скорочення частки електромобілів у сегменті нових авто може свідчити про охолодження попиту або зміну структури імпорту, де більша частина електрокарів надходить на вторинний ринок.