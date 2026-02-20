Какие электромобили выбирали европейцы в 2025 году

ФОТО: Тесла|
Tesla Model Y
По данным EV Volumes, на которые ссылается Укравтопром, самым популярным электромобилем 2025 года в Европе стала Tesla Model Y. Модель охватила почти 6 процентов европейского рынка новых электромобилей, подтвердив статус ключевого драйвера продаж бренда Tesla.
ТОП-10 электромобилей по продажам в Европе
- Tesla Model Y - 150 605 единиц
- Skoda Elroq - 94 087 единиц
- Renault 5 / Alpine A290 - 90 770 единиц
- Tesla Model 3 - 86 612 единиц
- Volkswagen ID.3 - 78 899 единиц
- Skoda Enyaq - 78 323 единицы
- Volkswagen ID.4 - 77 988 единиц
- Volkswagen ID.7 - 76 528 единиц
- BMW iX1 - 67 618 единиц
- Kia EV3 - 66 350 единиц
Рыночные тенденции
Лидерство Tesla Model Y объясняется сочетанием приятной цены, запаса хода и широкой дилерской сети. В то же время в рейтинге четко прослеживается доминирование европейских брендов - Skoda, Volkswagen, Renault, BMW, что свидетельствует об укреплении позиций локальных производителей в сегменте электромобилей.
Заметна также популярность компактных и среднеразмерных кроссоверов, которые занимают большинство позиций в десятке. Это отражает общеевропейский тренд спроса на универсальные семейные электромобили с практичным кузовом и сбалансированными характеристиками.
Европейский рынок электромобилей в 2025 году демонстрирует не только рост конкуренции, но и постепенную диверсификацию модельного ряда, где наряду с глобальными игроками все активнее закрепляются региональные производители.