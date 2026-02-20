Які електромобілі обирали європейці у 2025 році

За даними EV Volumes, на які посилається Укравтопром, найпопулярнішим електромобілем 2025 року в Європі стала Tesla Model Y. Модель охопила майже 6 відсотків європейського ринку нових електромобілів, підтвердивши статус ключового драйвера продажів бренду Tesla.

Читайте також: Автомобілям Tesla та усім "китайцям" заборонено в'їзд на режимні об'єкти Польщі

ТОП-10 електромобілів за продажами в Європі

Tesla Model Y — 150 605 одиниць Skoda Elroq — 94 087 одиниць Renault 5 / Alpine A290 — 90 770 одиниць Tesla Model 3 — 86 612 одиниць Volkswagen ID.3 — 78 899 одиниць Skoda Enyaq — 78 323 одиниці Volkswagen ID.4 — 77 988 одиниць Volkswagen ID.7 — 76 528 одиниць BMW iX1 — 67 618 одиниць Kia EV3 — 66 350 одиниць

Ринкові тенденції

Лідерство Tesla Model Y пояснюється поєднанням приємної ціни, запасу ходу та широкої дилерської мережі. Водночас у рейтингу чітко простежується домінування європейських брендів — Skoda, Volkswagen, Renault, BMW, що свідчить про зміцнення позицій локальних виробників у сегменті електромобілів.

Помітною є також популярність компактних та середньорозмірних кросоверів, які займають більшість позицій у десятці. Це відображає загальноєвропейський тренд попиту на універсальні сімейні електромобілі з практичним кузовом та збалансованими характеристиками.

Європейський ринок електромобілів у 2025 році демонструє не лише зростання конкуренції, а й поступову диверсифікацію модельного ряду, де поряд із глобальними гравцями все активніше закріплюються регіональні виробники.