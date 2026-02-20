Укр
Які електромобілі обирали європейці у 2025 році

Названо бестселери європейського ринку нових електромобілів у 2025 році. Очолює рейтинг Tesla Model Y.
Tesla Model Y знову стала лідером у 2025 році

Tesla Model Y

За даними EV Volumes, на які посилається Укравтопром, найпопулярнішим електромобілем 2025 року в Європі стала Tesla Model Y. Модель охопила майже 6 відсотків європейського ринку нових електромобілів, підтвердивши статус ключового драйвера продажів бренду Tesla.

ТОП-10 електромобілів за продажами в Європі

  1. Tesla Model Y — 150 605 одиниць
  2. Skoda Elroq — 94 087 одиниць
  3. Renault 5 / Alpine A290 — 90 770 одиниць
  4. Tesla Model 3 — 86 612 одиниць
  5. Volkswagen ID.3 — 78 899 одиниць
  6. Skoda Enyaq — 78 323 одиниці
  7. Volkswagen ID.4 — 77 988 одиниць
  8. Volkswagen ID.7 — 76 528 одиниць
  9. BMW iX1 — 67 618 одиниць
  10. Kia EV3 — 66 350 одиниць

Ринкові тенденції

Лідерство Tesla Model Y пояснюється поєднанням приємної ціни, запасу ходу та широкої дилерської мережі. Водночас у рейтингу чітко простежується домінування європейських брендів — Skoda, Volkswagen, Renault, BMW, що свідчить про зміцнення позицій локальних виробників у сегменті електромобілів.

Помітною є також популярність компактних та середньорозмірних кросоверів, які займають більшість позицій у десятці. Це відображає загальноєвропейський тренд попиту на універсальні сімейні електромобілі з практичним кузовом та збалансованими характеристиками.

Європейський ринок електромобілів у 2025 році демонструє не лише зростання конкуренції, а й поступову диверсифікацію модельного ряду, де поряд із глобальними гравцями все активніше закріплюються регіональні виробники.

