Какие кроссоверы выбирают украинцы: рейтинг

Украинцы продолжают активно выбирать кроссоверы на вторичном рынке. По данным Укравтопром, с января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнили 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Кроссоверы занимают уже более половины рынка

Абсолютное большинство среди импортированных автомобилей составили SUV-кроссоверы - их доля достигла 53%.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 47%. Таким образом, популярность кроссоверов среди украинцев продолжает стабильно расти.

Средний возраст ввозимых SUV с пробегом в 2026 году составляет около 8 лет.

Самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине

В десятку самых популярных импортируемых SUV вошли:

Volkswagen Tiguan - 2825 авто Audi Q5 - 2574 авто Nissan Rogue - 2379 авто Ford Escape - 1513 авто Nissan Qashqai - 1412 авто Mazda CX-5 - 1347 авто BMW X3 - 1112 авто Audi Q7 - 1044 авто BMW X5 - 1029 авто Hyundai Tucson - 888 авто

Почему украинцы выбирают SUV

Популярность кроссоверов объясняется сразу несколькими факторами:

Более высокий клиренс и лучшая приспособленность к украинским дорогам

Более просторный салон и больший багажник

Комфортная посадка и лучшая обзорность

Универсальность для города и дальних поездок

Большой выбор моделей на рынке США и Европы

Особенно активно в Украину продолжают завозить автомобили из США, среди которых традиционно высоким спросом пользуются Nissan Rogue и Ford Escape.

В то же время европейские модели вроде Volkswagen Tiguan и Audi Q5 остаются популярными благодаря сочетанию комфорта, экономичности и ликвидности на вторичном рынке.