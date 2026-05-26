Какие кроссоверы выбирают украинцы: рейтинг

Фольксваген Тигуан
Украинцы продолжают активно выбирать кроссоверы на вторичном рынке. По данным Укравтопром, с января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнили 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
Кроссоверы занимают уже более половины рынка
Абсолютное большинство среди импортированных автомобилей составили SUV-кроссоверы - их доля достигла 53%.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 47%. Таким образом, популярность кроссоверов среди украинцев продолжает стабильно расти.
Средний возраст ввозимых SUV с пробегом в 2026 году составляет около 8 лет.
Самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине
В десятку самых популярных импортируемых SUV вошли:
- Volkswagen Tiguan - 2825 авто
- Audi Q5 - 2574 авто
- Nissan Rogue - 2379 авто
- Ford Escape - 1513 авто
- Nissan Qashqai - 1412 авто
- Mazda CX-5 - 1347 авто
- BMW X3 - 1112 авто
- Audi Q7 - 1044 авто
- BMW X5 - 1029 авто
- Hyundai Tucson - 888 авто
Почему украинцы выбирают SUV
Популярность кроссоверов объясняется сразу несколькими факторами:
- Более высокий клиренс и лучшая приспособленность к украинским дорогам
- Более просторный салон и больший багажник
- Комфортная посадка и лучшая обзорность
- Универсальность для города и дальних поездок
- Большой выбор моделей на рынке США и Европы
Особенно активно в Украину продолжают завозить автомобили из США, среди которых традиционно высоким спросом пользуются Nissan Rogue и Ford Escape.
В то же время европейские модели вроде Volkswagen Tiguan и Audi Q5 остаются популярными благодаря сочетанию комфорта, экономичности и ликвидности на вторичном рынке.