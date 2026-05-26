Які кросовери обирають українці: рейтинг

Українці продовжують активно обирати кросовери на вторинному ринку. За даними Укравтопром, з січня по квітень 2026 року український автопарк поповнили 69,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Кросовери займають вже понад половину ринку

Абсолютну більшість серед імпортованих автомобілів склали SUV-кросовери — їхня частка досягла 53%.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року цей показник становив 47%. Таким чином, популярність кросоверів серед українців продовжує стабільно зростати.

Середній вік ввезених SUV із пробігом у 2026 році становить близько 8 років.

Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні

До десятки найпопулярніших імпортованих SUV увійшли:

Volkswagen Tiguan — 2825 авто Audi Q5 — 2574 авто Nissan Rogue — 2379 авто Ford Escape — 1513 авто Nissan Qashqai — 1412 авто Mazda CX-5 — 1347 авто BMW X3 — 1112 авто Audi Q7 — 1044 авто BMW X5 — 1029 авто Hyundai Tucson — 888 авто

Чому українці обирають SUV

Популярність кросоверів пояснюється одразу кількома факторами:

Вищий кліренс та краща пристосованість до українських доріг

Просторіший салон і більший багажник

Комфортна посадка та краща оглядовість

Універсальність для міста та далеких поїздок

Великий вибір моделей на ринку США та Європи

Особливо активно в Україну продовжують завозити автомобілі зі США, серед яких традиційно високий попит мають Nissan Rogue та Ford Escape.

Водночас європейські моделі на кшталт Volkswagen Tiguan та Audi Q5 залишаються популярними завдяки поєднанню комфорту, економічності та ліквідності на вторинному ринку.