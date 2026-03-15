Какие автомобили выживут в Третью мировую

Современные автомобили без сервиса, запасных частей и асфальтированных дорог долго не протянут. Машин, славящихся своей долговечностью, простотой и способностью функционировать даже в самых суровых условиях, не так уж и много. В Украине их можно пересчитать по пальцам рук.

Кстати как выглядит улучшенная версия пикапа для апокалипсиса



Toyota Hilux (1988-1997) – легенда, которую невозможно убить. Hilux – действительно замечательный автомобиль для "техногенной "зимы". Его двигатель 2.4D – без электроники, без турбонаддува, только простой четырехцилиндровый дизель. Он будет работать тогда, когда другие электронные приборы и прибамбасы не будут подавать признаков.

Автомобиль также имеет рамную конструкцию, поэтому может толкать или пробивать легкие препятствия. Благодаря кузову пикап может перевозить большое количество груза, что безусловно полезно в таких условиях. Правда, более поздние версии уже были подвержены засилью электроники и для условий "зимы" не пригодны.

Nissan Patrol Y60/61 – как будто создан для апокалипсиса. Patrol – это свидетельство японской прочности. Он известен своими чрезвычайно прочными осями, которые являются одними из самых прочных среди внедорожников.

Читайте также Домашние запасы топлива: как долго можно их хранить?

Однако настоящим сокровищем стоит признать легендарный двигатель TD42. Это – атмосферный шестицилиндровый дизельный двигатель объемом 4,2 литра, берущий свое начало в сельхозтехнике. Благодаря своей конструкции он очень надежный и простой.

С хорошим "дыханием" Patrol может преодолевать воду глубиной более метра. Здесь большой багажный отсек для хранения вещей. В случае чрезвычайной ситуации на нем может разместиться вся семья или же вы можете взять с собой все свое снаряжение и инструменты.

Что из отечественного поедет

С советских времен поедет то, что на ходу. В частности, легенда украинского автопрома "Волынянка" – официальное название ЛуАЗ-969 "Волынь", а впоследствии улучшенная версия ЛуАЗ-1302 и ее модификации, выпуск которой начался на пороге 1991 года.

Читайте также Как заправлять топливо в канистру на АЗС

У машинки из Луцка минимум электроники, в случае техногенной угрозы она не будет реагировать на электромагнитный импульс (ЭМИ). Ее интегрированная рама лонжеронного типа, колесный привод 4х4 и 32- или 39-сильный, а затем и 40-сильный двигатель обеспечивают высокие тяговые свойства.

Ходовые свойства "Волынянки" даже лучше полноприводных армейских автомобилей УАЗ-469 и ГАЗ-69, которые также пригодны для времен "техногенной зимы"

Украина, Крым, плато Караби: "Волынянки" в горной местности имели неоспоримые преимущества, а на ралли-рейдах они легко обходили российские УАЗы, "Нивы", а также "японцев" и других "иностранцев". Фото: Валентин Ожго

Для такой эксплуатации из легковых машин советского периода пригодны практически все модели "Москвичей", ГАЗ-21 "Волга" и наш "ушасто-горбатый" "Запорожец" моделей ЗАЗ-965, - 966, -968, -968М и даже "Таврия" со "Славутой".

Эти автомобили хотя и без полного привода, но неподвластны импульсу. Кстати, наш украинский мотоцикл МТ-10/11 "Днепр" также устойчив к ЭМИ

Читайте также Как из лома возрождают легендарные "Волынянки": фото, видео

Что из грузовиков останется на ходу

В условиях "ядерной зимы" от внешнего воздействия не пострадает советская техника 50-х - 70-х годов выпуска. В ней отсутствуют микросхемы, а двигатели способны работать даже на низкооктановом бензине.

Грузовики КрАЗ-255, КрАЗ-256, если еще ездят, без проблем поедут после электромагнитного импульса (ЭМИ). Они создавались для армии, когда главным требованием была живучесть в ядерной войне. У них нет микросхем, компьютеров (ЭБУ) или сложных сенсоров, которые первыми горят под действием ЭМИ.

Двигатели этих машин (ЯМЗ-238) имеют механический топливный насос высокого давления, для работы которых электричество нужно только для запуска (стартера). Если двигатель уже заведен, он будет работать даже без аккумулятора и генератора.



Правда, КрАЗ "кривым стартером" не заведешь из-за высокой степени сжатия (здесь все-таки 15-литровый двигатель), но можно со склона завести накатом через трансмиссию.

Многие военные модели КрАЗ имеют систему дублирования запуска сжатым воздухом из баллонов непосредственно в цилиндры. Это резервный вариант на случай ядерного удара.

Читайте также Транспортер переднего края ЛуАЗ восстановили и отправили на передовую

ГАЗ-66 ("шишига"). Это – эталон для апокалипсиса, но он очень прожорлив в отношении бензина – карбюраторный двигатель. Имеет систему регулировки давления в шинах, что удобно для снега и грязи, полный привод 4х4. Его двигатель V8 можно отремонтировать в полевых условиях, нужны только молоток, гвоздодер и несколько лексико-словесных инструментов разговорного жанра.

ЗИЛ-158, -159, -164, -131, ГАЗ-51, ГАЗ-52/53. Они также без полупроводников и микросхем, система зажигания имеет экранирование, что дает определенную защиту от электромагнитного импульса.

Вышеперечисленная техника устойчива к ЭМИ. Благодаря механическому зажиганию и отсутствию электронных блоков управления (ЭБУ) эти машины равнодушны даже к мощнейшему ядерному электромагнитному всплеску.

Стоит отдать должное ремонтопригодности и простоте их конструкции. Двигатели этих машин проглотят любое топливо, в основном бензин, в т.ч. низкооктановый, большинство из них можно завести "с кривого стартера" или с "толкача" через включенную передачу на склоне.

Читайте также В США 27-летний ЛуАЗ продали на аукционе за 7500 долларов

Автомобиль как тревожный чемоданчик

Вообще, в условиях "зимы" мелочей не бывает. Эксперты редакции Авто24 отмечают, что автомобиль следует расценивать как "тревожный чемодан". Там должно быть все не только для быстрой эвакуации, но и проживания и выживания.