Які авто виживуть в Третю світову

Сучасні автомобілі без сервісу, запасних частин та асфальтованих доріг довго не протягнуть. Машин, що славляться своєю довговічністю, простотою та здатністю функціонувати навіть у найсуворіших умовах, не так вже й багато. В Україні їх можна перерахувати на пальцях двох рук.

Також цікаво як виглядає покращена версія пікапа для апокаліпсису



Toyota Hilux (1988-1997) – легенда, яку неможливо вбити. Hilux – справді чудовий автомобіль для "техногенної "зими". Його двигун 2.4D – без електроніки, без турбонаддуву, лише простий чотирициліндровий дизель. Він працюватиме тоді, коли інші електронні прилади та прибамбаси не подаватимуть ознак.

Автомобіль також має рамну конструкцію, тому може штовхати або пробивати легші перешкоди. Завдяки кузову пікап може перевозити велику кількість вантажу, що безумовно корисно в таких умовах. Щоправда, пізніші версії уже були схильні до засилля електроніки й для умов "зими" не придатні.

Nissan Patrol Y60/61 – для апокаліпсиса. Patrol – це свідчення японської міцності. Він відомий своїми надзвичайно міцними осями, які є одними з найміцніших серед позашляховиків.

Читайте також Домашні запаси пального: як довго можна їх зберігати?

Однак справжнім скарбом варто визнати легендарний двигун TD42. Це – атмосферний шестициліндровий дизельний двигун об'ємом 4,2 літра, що бере свій початок у сільгосптехніці. Завдяки своїй конструкції він дуже надійний і простий.

З гарним "диханням" Patrol може долати воду глибиною понад метр. Тут великий багажний відсік для зберігання речей. У разі надзвичайної ситуації на ньому може розміститися вся родина або ж ви можете взяти з собою все своє спорядження та інструменти.

Що з вітчизняного поїде

З радянських машин поїдуть ті, які ще на ходу. Зокрема, легенда українського автопрому "Волинянку" – офіційна назва ЛуАЗ-969 "Волинь" та її модифікації, а згодом покращена версія ЛуАЗ-1302, випуск якої розпочався на порозі 1991 року.

Читайте також Як заправляти пальне в каністру на АЗС

Машина з Луцька має мінімум електроніки, у разі техногенної загрози вона не реагуватиме на електромагнітний імпульс (ЕМІ). Її інтегрована рама лонжеронного типу, колісний привід 4х4 та 32- чи 39-сильний, а потім і 40-сильний двигун забезпечують високі тягові властивості.

Ходові можливості "Волинянки" навіть кращі за повнопривідні армійські автомобілі УАЗ-469 та ГАЗ-69, що також придатні для часів "техногенної зими"

Україна, Крим, плато Карабі: "Волинянки" в гірській місцевості мали незаперечні переваги, а на ралі-рейдах вони легко обходили російські УАЗи, "Ниви", а також "японців" та інших "іноземців". Фото: Валентин Ожго

Для такої експлуатації з легкових машин радянського періоду придатні практично усі моделі "Москвичів", ГАЗ-21 "Волга" та наш "вухасто-горбатий" "Запорожець" моделей ЗАЗ-965, -966, -968, -968М і навіть "Таврія" зі "Славутою".

Ці автомобілі хоча й без повного приводу, але непідвладні імпульсу. До речі, наш український мотоцикл МТ-10/11 "Дніпро" також стійкий до ЕМІ

Читайте також Як із брухту відроджують легендарні "Волинянки": фото, відео

Що з-поміж вантажівок лишиться на ходу

В умовах "ядерної зими" від зовнішнього впливу не постраждає радянська техніка 50-х - 70-х років випуску. У ній відсутні мікросхеми, а двигуни здатні працювати навіть на низькооктановому бензині.

Вантажівки КрАЗ-255 та КрАЗ-256 поїдуть після електромагнітного імпульсу (ЕМІ), якщо вони ще на ходу. Вони створювалися для армії, коли головною вимогою була живучість у ядерній війні. У них немає мікросхем, комп'ютерів (ЕБУ) або складних сенсорів, що першими горять під дією ЕМІ.

Двигуни цих машин (ЯМЗ-238) мають механічний паливну помпу високого тиску, для роботи яких електрика потрібна лише для запуску (стартера). Якщо двигун вже заведений, він працюватиме навіть без акумулятора та генератора.

Щоправда, КрАЗ "кривим стартером" не заведеш через високий ступінь стиснення (тут все-таки 15-літровий двигун), але можна зі схилу завести накатом механічно через трансмісію.

Багато військових моделей КрАЗ мають систему дублювання запуску стисненим повітрям з балонів безпосередньо в циліндри. Це – резервний варіант на випадок ядерного удару.

Читайте також Транспортер переднього краю ЛуАЗ відновили та відправили на передову

ГАЗ-66 («шишига»). Це – еталон для апокаліпсиса, але він дуже ненажерливий щодо бензину – карбюраторний двигун. Має систему регулювання тиску в шинах, що зручно для снігу й багнюки, повний привід 4х4. Його двигун V8 можна відремонтувати в польових умовах, потрібні лише молоток, обценьки й кілька лексико-словесних інструментів розмовного жанру.

ЗІЛ-158, ЗіЛ-159, ЗіЛ-164, ЗіЛ-131, ГАЗ-51, ГАЗ-52/53. Вони також без напівпровідників та мікросхем, система запалювання має екранування, що дає певний захист від електромагнітного імпульсу.

Перерахована вище техніка стійка до ЕМІ. Завдяки механічному запалюванню та відсутності електронних блоків керування (ЕБК) ці машини байдужі навіть до найпотужнішого ядерного електромагнітного сплеску.

Варто віддати належне ремонтопридатності та простоті їх конструкції. Двигуни цих машин проковтнуть будь-яке пальне, в основному бензин, у т.ч. низькооктановий, їх можна завести "з кривого стартера".

Читайте також У США 27-річний ЛуАЗ продали на аукціоні за 7500 доларів

Авто як тривожна валіза

Взагалі, в умовах "зими" дрібниць не буває. Експерти редакції Авто24 зазначають, що автомобіль слід розцінювати як "тривожну валізу". Там має бути все не тільки для швидкої евакуації, але й проживання та виживання.