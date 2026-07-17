Какие надписи запрещены на именных номерах в Украине

На именных номерах запрещено наносить надписи
Украинские водители могут заказать индивидуальный номерной знак, однако не любая надпись будет согласована. В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие слова, символы и изображения запрещено использовать на ИНЗ и что следует сделать после их получения.
Изготовление индивидуальных номерных знаков регулируется приказом МВД №174. Если надпись или графический элемент нарушает требования законодательства, в утверждении макета будет отказано.
Под запретом находятся:
- символика коммунистического и нацистского режимов;
- символы, связанные с агрессией против Украины, в частности, буквы Z и V, если они используются как элементы военной пропаганды;
- нецензурная лексика, оскорбительные или дискриминационные надписи;
- названия и аббревиатуры государственных органов, силовых структур и международных организаций, в том числе МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, НАТО;
- государственная символика Украины и других стран, а также официальные эмблемы;
- названия компаний и зарегистрированные торговые марки без разрешения правообладателя.
Также есть технические требования к надписи
Для автомобилей индивидуальный номер должен содержать от 3 до 8 символов, а для мотоциклов — от 3 до 6. Надпись должна начинаться не менее двух букв. Кроме того, запрещено смешивать в одной надписи украинские и латинские буквы, имеющие разное написание.
После получения индивидуального номерного знака, владелец автомобиля должен в течение 10 дней перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД. Информацию об ИНС внесут в графу "Особые отметки" свидетельства о регистрации.
В МВД отмечают, что до завершения этой процедуры эксплуатация автомобиля с индивидуальными номерными знаками запрещена.
Заказать ИНЗ можно онлайн через Кабинет водителя или обратившись в любой территориальный сервисный центр МВД. В то же время, индивидуальные номерные знаки действуют только на территории Украины. Для выезда в свет автомобиль должен быть оснащен стандартными государственными номерными знаками.