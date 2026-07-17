Укр
Ру

Какие надписи запрещены на именных номерах в Украине

Запрещается наносить на индивидуальные номерные знаки надписи, связанные с коммунизмом, а также украинскую государственную символику. Запрещены нецензурная лексика, оскорбительные или дискриминационные надписи.
Какие надписи нельзя наносить на именные номера

На именных номерах запрещено наносить надписи

Евгений Гудущан
logo17 июля, 15:20
logo0
logo0 мин

Украинские водители могут заказать индивидуальный номерной знак, однако не любая надпись будет согласована. В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие слова, символы и изображения запрещено использовать на ИНЗ и что следует сделать после их получения.

Изготовление индивидуальных номерных знаков регулируется приказом МВД №174. Если надпись или графический элемент нарушает требования законодательства, в утверждении макета будет отказано.

Под запретом находятся:

  • символика коммунистического и нацистского режимов;
  • символы, связанные с агрессией против Украины, в частности, буквы Z и V, если они используются как элементы военной пропаганды;
  • нецензурная лексика, оскорбительные или дискриминационные надписи;
  • названия и аббревиатуры государственных органов, силовых структур и международных организаций, в том числе МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, НАТО;
  • государственная символика Украины и других стран, а также официальные эмблемы;
  • названия компаний и зарегистрированные торговые марки без разрешения правообладателя.

Также есть технические требования к надписи

Для автомобилей индивидуальный номер должен содержать от 3 до 8 символов, а для мотоциклов — от 3 до 6. Надпись должна начинаться не менее двух букв. Кроме того, запрещено смешивать в одной надписи украинские и латинские буквы, имеющие разное написание.

После получения индивидуального номерного знака, владелец автомобиля должен в течение 10 дней перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД. Информацию об ИНС внесут в графу "Особые отметки" свидетельства о регистрации.

В МВД отмечают, что до завершения этой процедуры эксплуатация автомобиля с индивидуальными номерными знаками запрещена.

Заказать ИНЗ можно онлайн через Кабинет водителя или обратившись в любой территориальный сервисный центр МВД. В то же время, индивидуальные номерные знаки действуют только на территории Украины. Для выезда в свет автомобиль должен быть оснащен стандартными государственными номерными знаками.

#Главные новости #Номера #Автомобилисту #Советы #Фото