Какие надписи запрещены на именных номерах в Украине

Украинские водители могут заказать индивидуальный номерной знак, однако не любая надпись будет согласована. В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие слова, символы и изображения запрещено использовать на ИНЗ и что следует сделать после их получения.

Изготовление индивидуальных номерных знаков регулируется приказом МВД №174. Если надпись или графический элемент нарушает требования законодательства, в утверждении макета будет отказано.

Под запретом находятся:

символика коммунистического и нацистского режимов;

символы, связанные с агрессией против Украины, в частности, буквы Z и V, если они используются как элементы военной пропаганды;

нецензурная лексика, оскорбительные или дискриминационные надписи;

названия и аббревиатуры государственных органов, силовых структур и международных организаций, в том числе МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, НАТО;

государственная символика Украины и других стран, а также официальные эмблемы;

названия компаний и зарегистрированные торговые марки без разрешения правообладателя.

Также есть технические требования к надписи

Для автомобилей индивидуальный номер должен содержать от 3 до 8 символов, а для мотоциклов — от 3 до 6. Надпись должна начинаться не менее двух букв. Кроме того, запрещено смешивать в одной надписи украинские и латинские буквы, имеющие разное написание.

После получения индивидуального номерного знака, владелец автомобиля должен в течение 10 дней перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД. Информацию об ИНС внесут в графу "Особые отметки" свидетельства о регистрации.

В МВД отмечают, что до завершения этой процедуры эксплуатация автомобиля с индивидуальными номерными знаками запрещена.

Заказать ИНЗ можно онлайн через Кабинет водителя или обратившись в любой территориальный сервисный центр МВД. В то же время, индивидуальные номерные знаки действуют только на территории Украины. Для выезда в свет автомобиль должен быть оснащен стандартными государственными номерными знаками.