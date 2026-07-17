Які написи заборонені на іменних номерах в Україні

Українські водії можуть замовити індивідуальний номерний знак, однак не будь-який напис буде погоджений. У Головному сервісному центрі МВС нагадали, які слова, символи та зображення заборонено використовувати на ІНЗ та що потрібно зробити після їх отримання.

Виготовлення індивідуальних номерних знаків регулюється наказом МВС №174. Якщо напис або графічний елемент порушує вимоги законодавства, у затвердженні макета буде відмовлено.

Під забороною перебувають:

символіка комуністичного та нацистського режимів;

символи, пов'язані з агресією проти України, зокрема літери Z та V, якщо вони використовуються як елементи військової пропаганди;

нецензурна лексика, образливі або дискримінаційні написи;

назви та абревіатури державних органів, силових структур і міжнародних організацій, зокрема МВС, СБУ, ЗСУ, ДСНС, ООН, NATO;

державна символіка України та інших країн, а також офіційні емблеми;

назви компаній і зареєстровані торговельні марки без дозволу правовласника.

Також існують технічні вимоги до напису. Для автомобілів індивідуальний номер має містити від 3 до 8 символів, а для мотоциклів — від 3 до 6. Напис повинен починатися щонайменше з двох літер. Крім того, заборонено змішувати в одному написі українські та латинські літери, які мають різне написання.

Після отримання індивідуального номерного знака власник автомобіля повинен протягом 10 днів перереєструвати транспортний засіб у будь-якому сервісному центрі МВС. Інформацію про ІНЗ внесуть до графи “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію.

У МВС наголошують, що до завершення цієї процедури експлуатація автомобіля з індивідуальними номерними знаками заборонена.

Замовити ІНЗ можна онлайн через Кабінет водія або звернувшись до будь-якого територіального сервісного центру МВС. Водночас індивідуальні номерні знаки діють лише на території України. Для виїзду у світ автомобіль повинен бути обладнаний стандартними державними номерними знаками.