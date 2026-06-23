Какие "свежие" автомобили покупали украинцы в мае: рейтинг

В мае 2026 года украинцы приобрели почти 4,6 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом и возрастом до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром.

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Всего за месяц украинский автопарк пополнился 18 тысячами ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей. Таким образом, каждый четвертый импортированный автомобиль относился к относительно молодому сегменту — возрастом до пяти лет.

Какие типы двигателей выбирают украинцы

Наибольшим спросом в сегменте молодых автомобилей с пробегом пользовались бензиновые модели, на долю которых пришлось 50% всех регистраций.

Структура рынка выглядит следующим образом:

Бензиновые автомобили — 50%.

Электромобили — 25%.

Гибриды — 19%.

Дизельные автомобили — 5%.

Автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.

Высокая доля электромобилей и гибридов свидетельствует о росте интереса украинцев к более экономичному и современному транспорту, особенно среди относительно новых автомобилей.

Самые популярные импортные автомобили возрастом до пяти лет

Бесспорным лидером сегмента стала Tesla Model Y, которая продолжает активно набирать популярность на украинском рынке.

В десятку самых популярных моделей вошли:

Tesla Model Y — 250 автомобилей. Nissan Rogue — 228 автомобилей. Volkswagen Tiguan — 207 автомобилей. Mazda CX-5 — 192 автомобиля. Ford Escape — 154 автомобиля. Tesla Model 3 — 135 автомобилей. Audi Q5 — 115 автомобилей. BMW X5 — 92 автомобиля. Kia Niro — 90 автомобилей. Hyundai Ioniq 5 — 80 автомобилей.

Основные тенденции рынка

Рейтинг демонстрирует несколько важных тенденций. Во-первых, украинцы продолжают активно покупать кроссоверы и внедорожники, которые занимают девять позиций из десяти. Во-вторых, стремительно растет популярность электромобилей: сразу три модели Tesla и Hyundai Ioniq 5 вошли в десятку лидеров.

Также заметно, что покупатели всё чаще отдают предпочтение относительно новым автомобилям с современными системами безопасности, экономичными силовыми установками и меньшими затратами на обслуживание.

Итог

Сегмент импортных автомобилей возрастом до пяти лет остается одним из самых динамичных на украинском рынке. Лидерство Tesla Model Y и значительная доля электрифицированных моделей свидетельствуют о постепенном изменении потребительских предпочтений украинцев, которые все чаще выбирают современные технологии, экономичность и практичность.