Какие "свежие" автомобили покупали украинцы в мае: рейтинг

Tesla Model Y
В мае 2026 года украинцы приобрели почти 4,6 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом и возрастом до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром.
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Всего за месяц украинский автопарк пополнился 18 тысячами ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей. Таким образом, каждый четвертый импортированный автомобиль относился к относительно молодому сегменту — возрастом до пяти лет.
Какие типы двигателей выбирают украинцы
Наибольшим спросом в сегменте молодых автомобилей с пробегом пользовались бензиновые модели, на долю которых пришлось 50% всех регистраций.
Структура рынка выглядит следующим образом:
- Бензиновые автомобили — 50%.
- Электромобили — 25%.
- Гибриды — 19%.
- Дизельные автомобили — 5%.
- Автомобили с газобаллонным оборудованием — 1%.
Высокая доля электромобилей и гибридов свидетельствует о росте интереса украинцев к более экономичному и современному транспорту, особенно среди относительно новых автомобилей.
Самые популярные импортные автомобили возрастом до пяти лет
Бесспорным лидером сегмента стала Tesla Model Y, которая продолжает активно набирать популярность на украинском рынке.
В десятку самых популярных моделей вошли:
- Tesla Model Y — 250 автомобилей.
- Nissan Rogue — 228 автомобилей.
- Volkswagen Tiguan — 207 автомобилей.
- Mazda CX-5 — 192 автомобиля.
- Ford Escape — 154 автомобиля.
- Tesla Model 3 — 135 автомобилей.
- Audi Q5 — 115 автомобилей.
- BMW X5 — 92 автомобиля.
- Kia Niro — 90 автомобилей.
- Hyundai Ioniq 5 — 80 автомобилей.
Основные тенденции рынка
Рейтинг демонстрирует несколько важных тенденций. Во-первых, украинцы продолжают активно покупать кроссоверы и внедорожники, которые занимают девять позиций из десяти. Во-вторых, стремительно растет популярность электромобилей: сразу три модели Tesla и Hyundai Ioniq 5 вошли в десятку лидеров.
Также заметно, что покупатели всё чаще отдают предпочтение относительно новым автомобилям с современными системами безопасности, экономичными силовыми установками и меньшими затратами на обслуживание.
Итог
Сегмент импортных автомобилей возрастом до пяти лет остается одним из самых динамичных на украинском рынке. Лидерство Tesla Model Y и значительная доля электрифицированных моделей свидетельствуют о постепенном изменении потребительских предпочтений украинцев, которые все чаще выбирают современные технологии, экономичность и практичность.