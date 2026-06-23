Які "свіжі" авто купували українці у травні: рейтинг

У травні 2026 року українці придбали майже 4,6 тисячі імпортованих легкових автомобілів з пробігом віком до п’яти років. Про це повідомляє Укравтопром.

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Загалом протягом місяця український автопарк поповнили 18 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Таким чином, кожен четвертий імпортований автомобіль належав до відносно молодого сегмента — віком до п’яти років.

Які типи двигунів обирають українці

Найбільшим попитом у сегменті молодих автомобілів з пробігом користувалися бензинові моделі, на які припало 50% усіх реєстрацій.

Структура ринку виглядає так:

Бензинові автомобілі — 50%.

Електромобілі — 25%.

Гібриди — 19%.

Дизельні автомобілі — 5%.

Авто з газобалонним обладнанням — 1%.

Висока частка електромобілів та гібридів свідчить про зростання інтересу українців до економічнішого та сучаснішого транспорту, особливо серед відносно нових автомобілів.

Найпопулярніші імпортовані авто віком до п’яти років

Беззаперечним лідером сегмента стала Tesla Model Y, яка продовжує активно нарощувати популярність на українському ринку.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

Tesla Model Y — 250 автомобілів. Nissan Rogue — 228 автомобілів. Volkswagen Tiguan — 207 автомобілів. Mazda CX-5 — 192 автомобілі. Ford Escape — 154 автомобілі. Tesla Model 3 — 135 автомобілів. Audi Q5 — 115 автомобілів. BMW X5 — 92 автомобілі. Kia Niro — 90 автомобілів. Hyundai Ioniq 5 — 80 автомобілів.

Головні тенденції ринку

Рейтинг демонструє кілька важливих тенденцій. По-перше, українці продовжують активно купувати кросовери та позашляховики, які займають дев’ять позицій із десяти. По-друге, стрімко зростає популярність електромобілів: одразу три моделі Tesla та Hyundai Ioniq 5 потрапили до десятки лідерів.

Також помітно, що покупці все частіше віддають перевагу відносно новим автомобілям із сучасними системами безпеки, економічними силовими установками та меншими витратами на обслуговування.

Підсумок

Сегмент імпортованих автомобілів віком до п’яти років залишається одним із найдинамічніших на українському ринку. Лідерство Tesla Model Y та значна частка електрифікованих моделей свідчать про поступову зміну споживчих вподобань українців, які дедалі частіше обирають сучасні технології, економічність та практичність.