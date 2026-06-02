Какие ошибки допускают кандидаты в водители при сдаче практического экзамена

За первые пять месяцев 2026 года сервисные центры МВД по всей Украине приняли около 300 тысяч практических экзаменов на право управления транспортными средствами. Из общего количества кандидатов более 60 тысяч успешно сдали практический экзамен с первой попытки, что составляет около 20% от всех проведенных испытаний.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что практический экзамен в условиях реального дорожного движения длится от 20 до 60 минут. Во время проверки навыков вождения кандидат может допустить не более трех ошибок. В случае превышения этого лимита экзамен считается несданным, а повторная попытка разрешается только через 10 дней, начиная с одиннадцатого дня после неудачного результата.

Самые распространенные ошибки

Среди самых распространенных ошибок, которые фиксируют экзаменаторы, остается неиспользование указателей поворота во время выполнения маневров. Будущие водители часто забывают подавать сигналы при начале движения, перестроении или движении задним ходом.

В сервисных центрах отмечают, что указатели поворота являются важным элементом безопасности дорожного движения. Именно они позволяют другим участникам движения заблаговременно понять намерения водителя и уменьшают риск возникновения аварийных ситуаций.

Также кандидаты нередко допускают ошибки при проезде регулируемых и нерегулируемых перекрестков, неправильно оценивают безопасную дистанцию или недостаточно уверенно ориентируются в дорожных знаках. По словам экзаменаторов, многие чрезмерно концентрируются на сложных маневрах, из-за чего теряют внимание к базовым требованиям безопасного вождения.

Как повысить шансы на успех

В МВД советуют будущим водителям после неудачной попытки не спешить с повторным экзаменом, а использовать время для дополнительной практики. Особое внимание рекомендуют уделить именно тем элементам управления, во время которых были допущены ошибки. Кроме технических навыков, важным фактором успешной сдачи экзамена остается психологическая подготовка.

Специалисты подчеркивают, что волнение и стресс часто становятся причиной ошибок даже у кандидатов, хорошо владеющих автомобилем. Поэтому уверенность за рулем и умение сохранять концентрацию в дорожной обстановке играют не меньшую роль, чем знание правил дорожного движения.

Для сдачи практического экзамена необходимо подготовить паспорт или ID-карту с выпиской о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Записаться на экзамен можно через систему “Е-Запись” на сайте Главного сервисного центра МВД, мобильное приложение или через терминал самообслуживания непосредственно в сервисном центре.