Які помилки допускають кандидати у водії при складанні практичного іспиту

За перші п’ять місяців 2026 року сервісні центри МВС по всій Україні прийняли близько 300 тисяч практичних іспитів на право керування транспортними засобами. Із загальної кількості кандидатів понад 60 тисяч успішно склали практичний іспит із першої спроби, що становить близько 20% від усіх проведених випробувань.

Читайте також: Чому 80% українців не можуть скласти водійські іспити

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що практичний іспит в умовах реального дорожнього руху триває від 20 до 60 хвилин. Під час перевірки навичок водіння кандидат може допустити не більше трьох помилок. У разі перевищення цього ліміту іспит вважається нескладеним, а повторна спроба дозволяється лише через 10 днів, починаючи з одинадцятого дня після невдалого результату.

Найпоширеніші помилки

Серед найпоширеніших помилок, які фіксують екзаменатори, залишається невикористання покажчиків повороту під час виконання маневрів. Майбутні водії часто забувають подавати сигнали при початку руху, перестроюванні або русі заднім ходом.

У сервісних центрах наголошують, що покажчики повороту є важливим елементом безпеки дорожнього руху. Саме вони дозволяють іншим учасникам руху завчасно зрозуміти наміри водія та зменшують ризик виникнення аварійних ситуацій.

Також кандидати нерідко припускаються помилок під час проїзду регульованих і нерегульованих перехресть, неправильно оцінюють безпечну дистанцію або недостатньо впевнено орієнтуються у дорожніх знаках. За словами екзаменаторів, багато хто надмірно концентрується на складних маневрах, через що втрачає увагу до базових вимог безпечного водіння.

Як підвищити шанси на успіх

У МВС радять майбутнім водіям після невдалої спроби не поспішати з повторним іспитом, а використати час для додаткової практики. Особливу увагу рекомендують приділити саме тим елементам керування, під час яких були допущені помилки. Крім технічних навичок, важливим фактором успішного складання іспиту залишається психологічна підготовка.

Фахівці підкреслюють, що хвилювання та стрес часто стають причиною помилок навіть у кандидатів, які добре володіють автомобілем. Тому впевненість за кермом і вміння зберігати концентрацію в дорожній обстановці відіграють не меншу роль, ніж знання правил дорожнього руху.

Для складання практичного іспиту необхідно підготувати паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Записатися на іспит можна через систему “Е-Запис” на сайті Головного сервісного центру МВС, мобільний застосунок або через термінал самообслуговування безпосередньо у сервісному центрі.