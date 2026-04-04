Какие полицейские авто чаще всего попадают в ДТП: неожиданные результаты

Автомобили Национальной полиции Украины работают в сверхинтенсивном режиме, поэтому ДТП для них - не исключение, а часть эксплуатации. По данным исследования Олега Берлинского, автопарка полиции, ежегодно повреждается до 500–600 служебных машин, причем отдельные модели демонстрируют значительно худшую “живучесть”, чем другие.

Toyota Prius: абсолютный “антирекордсмен”

Toyota Prius была первой и самой массовой моделью “новой полиции” после реорганизации из милиции. Это очень надежный автомобиль – он выкатывает несколько сотен тысяч километров в такси и других коммерческих службах. Но в то же время Prius стал самой проблемной моделью в истории патрульной полиции.

Из 1220 автомобилей, полученных в свое время от Японии, более 80% побывали в ДТП различной степени. Часть из них уже списана или фактически не используется.

Причины - комплексные. Во-первых, эти авто активно использовались в крупных городах с плотным трафиком. Во-вторых, опыт вождения молодых полицейских был не самым лучшим. Другая причина – эта модель официально не поставлялись в Украину, поэтому дефицит специфических запчастей постепенно “убивает” остатки этого парка.

В то же время автомобиль оказался чрезвычайно надежным – он работал в несколько смен, поэтому практически не останавливался. Один экипаж сдавал авто, а вместо него садился другой – полицейские шутили, что сиденья не успевали остыть. А вот каких-то “хронических болячек“ в машине не было. Исходя из столь интенсивной эксплуатации, “живых” полицейских “приусов” почти не осталось.

Mitsubishi Outlander PHEV: дорогой в восстановлении

Второе место по количеству ДТП занимает Mitsubishi Outlander PHEV - одна из ключевых моделей патрулей в городах.

Только за 2024 год было повреждено около 150 таких автомобилей. И здесь проблема не только в количестве аварий.

Главный вызов - сложность и стоимость ремонта. Гибридная система, электроника и кузовные элементы делают восстановление долгим и дорогим процессом. Часто авто простаивают месяцами.

Renault Duster: неожиданный “выживальщик”

На фоне гибридов Renault Duster выглядит почти идеальным вариантом для службы.

Несмотря на массовые закупки в 2023–2025 годах, эта модель демонстрирует значительно меньший процент критических повреждений в ДТП.

Причина проста - классическая конструкция, более дешевые запчасти и использование преимущественно в регионах с менее интенсивным движением. В итоге Duster реже “выбывает” надолго.

Почему одни авто бьются чаще других

Разница между моделями объясняется не только надежностью.

Прежде всего - это условия эксплуатации. Города с интенсивным трафиком, постоянные преследования, быстрые реагирования - все это повышает риск ДТП.

Второй фактор - технологичность. Чем сложнее машина, тем дороже и дольше ее восстанавливать.

И третье - ресурс. Старые автомобили чаще выбывают окончательно, даже после незначительных аварий.

Сколько машин полиция реально теряет

Автопарк Нацполиции сегодня насчитывает примерно 14,5–15,5 тысяч автомобилей. Но важно понимать: не все они на ходу.

Около 75–80% - это активный парк. Остальные или ремонтируется, или фактически уже списаны после ДТП.

Ежегодные повреждения на уровне 500–600 авто - это существенный фактор, который влияет на потребность в постоянных закупках и помощи от партнеров.

Вывод

Главный вывод прост: больше всего страдают не те авто, которые хуже, а те, которые работают больше и в сложных условиях.

Toyota Prius стала символом массовых потерь, Mitsubishi Outlander PHEV - примером дорогих последствий ДТП, а Renault Duster - подтверждением того, что простота иногда выигрывает.

Для государства это означает необходимость не только покупать новые авто, но и правильно подбирать их под реальные условия службы.