Какие полицейские авто чаще всего попадают в ДТП: неожиданные результаты

Prius, Outlander или Duster: какие авто полиции чаще всего выбывают после аварий
Автомобили Национальной полиции Украины работают в сверхинтенсивном режиме, поэтому ДТП для них - не исключение, а часть эксплуатации. По данным исследования Олега Берлинского, автопарка полиции, ежегодно повреждается до 500–600 служебных машин, причем отдельные модели демонстрируют значительно худшую “живучесть”, чем другие.
Кстати суд разрешил полиции держать радар в руках
Toyota Prius: абсолютный “антирекордсмен”
Toyota Prius была первой и самой массовой моделью “новой полиции” после реорганизации из милиции. Это очень надежный автомобиль – он выкатывает несколько сотен тысяч километров в такси и других коммерческих службах. Но в то же время Prius стал самой проблемной моделью в истории патрульной полиции.
Из 1220 автомобилей, полученных в свое время от Японии, более 80% побывали в ДТП различной степени. Часть из них уже списана или фактически не используется.
Причины - комплексные. Во-первых, эти авто активно использовались в крупных городах с плотным трафиком. Во-вторых, опыт вождения молодых полицейских был не самым лучшим. Другая причина – эта модель официально не поставлялись в Украину, поэтому дефицит специфических запчастей постепенно “убивает” остатки этого парка.
В то же время автомобиль оказался чрезвычайно надежным – он работал в несколько смен, поэтому практически не останавливался. Один экипаж сдавал авто, а вместо него садился другой – полицейские шутили, что сиденья не успевали остыть. А вот каких-то “хронических болячек“ в машине не было. Исходя из столь интенсивной эксплуатации, “живых” полицейских “приусов” почти не осталось.
Кстати из разбитых полицейских Prius предлагают делать баги для военных
Mitsubishi Outlander PHEV: дорогой в восстановлении
Второе место по количеству ДТП занимает Mitsubishi Outlander PHEV - одна из ключевых моделей патрулей в городах.
Только за 2024 год было повреждено около 150 таких автомобилей. И здесь проблема не только в количестве аварий.
Главный вызов - сложность и стоимость ремонта. Гибридная система, электроника и кузовные элементы делают восстановление долгим и дорогим процессом. Часто авто простаивают месяцами.
Renault Duster: неожиданный “выживальщик”
На фоне гибридов Renault Duster выглядит почти идеальным вариантом для службы.
Несмотря на массовые закупки в 2023–2025 годах, эта модель демонстрирует значительно меньший процент критических повреждений в ДТП.
Причина проста - классическая конструкция, более дешевые запчасти и использование преимущественно в регионах с менее интенсивным движением. В итоге Duster реже “выбывает” надолго.
Почему одни авто бьются чаще других
Разница между моделями объясняется не только надежностью.
Прежде всего - это условия эксплуатации. Города с интенсивным трафиком, постоянные преследования, быстрые реагирования - все это повышает риск ДТП.
Второй фактор - технологичность. Чем сложнее машина, тем дороже и дольше ее восстанавливать.
И третье - ресурс. Старые автомобили чаще выбывают окончательно, даже после незначительных аварий.
Кстати "битки" из США немецкая полиция признала отходами и вернула в порт
Сколько машин полиция реально теряет
Автопарк Нацполиции сегодня насчитывает примерно 14,5–15,5 тысяч автомобилей. Но важно понимать: не все они на ходу.
Около 75–80% - это активный парк. Остальные или ремонтируется, или фактически уже списаны после ДТП.
Ежегодные повреждения на уровне 500–600 авто - это существенный фактор, который влияет на потребность в постоянных закупках и помощи от партнеров.
Вывод
Главный вывод прост: больше всего страдают не те авто, которые хуже, а те, которые работают больше и в сложных условиях.
Toyota Prius стала символом массовых потерь, Mitsubishi Outlander PHEV - примером дорогих последствий ДТП, а Renault Duster - подтверждением того, что простота иногда выигрывает.
Для государства это означает необходимость не только покупать новые авто, но и правильно подбирать их под реальные условия службы.