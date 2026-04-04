Які поліцейські авто найчастіше потрапляють у ДТП: неочікувані результати

Автомобілі Національної поліції України працюють у надінтенсивному режимі, тому ДТП для них — не виняток, а частина експлуатації. За даними дослідження Олега Берлінського, автопарку поліції, щороку пошкоджується до 500–600 службових машин, причому окремі моделі демонструють значно гіршу “живучість”, ніж інші.

Toyota Prius: абсолютний “антирекордсмен”

Toyota Prius була першою і наймасовішою моделлю “нової поліції” після реорганізації з міліції. Це дуже надійний автомобіль – він викатує кілька сотень тисяч кілометрів в таксі та інших комерційних службах. Але водночас Prius став найбільш проблемною моделлю в історії патрульної поліції.

З 1220 автомобілів, отриманих свого часу від Японії, понад 80% побували у ДТП різного ступеня. Частина з них уже списана або фактично не використовується.

Причини — комплексні. По-перше, ці авто активно використовувалися у великих містах із щільним трафіком. По-друге, досвід водіння молодих поліцейських був не найкращим. Інша причина – ця модель офіційно не повставлялись в Україну, тож дефіцит специфічних запчастин поступово “вбиває” залишки цього парку.

Водночас автомобіль виявився надзвичайно надійним – він працював в кілька змін, тож практично не зупинявся. Один екіпаж здавав авто, а замість нього сідав інший – поліцейські шуткували, що сидіння не встигали вистигнути. А от якихось “хронічних болячок“ в машині не було. Виходячи з настільки інтенсивної експлуатації, “живих” поліцейських “пріусів” майже не залишилось.

Mitsubishi Outlander PHEV: дорогий у відновленні

Друге місце за кількістю ДТП займає Mitsubishi Outlander PHEV — одна з ключових моделей патрулів у містах.

Лише за 2024 рік було пошкоджено близько 150 таких автомобілів. І тут проблема не тільки в кількості аварій.

Головний виклик — складність і вартість ремонту. Гібридна система, електроніка та кузовні елементи роблять відновлення довгим і дорогим процесом. Часто авто простоюють місяцями.

Renault Duster: несподіваний “виживальник”

На фоні гібридів Renault Duster виглядає майже ідеальним варіантом для служби.

Попри масові закупівлі у 2023–2025 роках, ця модель демонструє значно менший відсоток критичних пошкоджень у ДТП.

Причина проста — класична конструкція, дешевші запчастини і використання переважно в регіонах із менш інтенсивним рухом. У підсумку Duster рідше “вибуває” надовго.

Чому одні авто б’ються частіше за інші

Різниця між моделями пояснюється не лише надійністю.

Насамперед — це умови експлуатації. Міста з інтенсивним трафіком, постійні переслідування, швидкі реагування — усе це підвищує ризик ДТП.

Другий фактор — технологічність. Чим складніша машина, тим дорожче і довше її відновлювати.

І третє — ресурс. Старі автомобілі частіше вибувають остаточно, навіть після незначних аварій.

Скільки машин поліція реально втрачає

Автопарк Нацполіції сьогодні налічує приблизно 14,5–15,5 тисячі автомобілів. Але важливо розуміти: не всі вони на ходу.

Близько 75–80% — це активний парк. Решта або ремонтується, або фактично вже списана після ДТП.

Щорічні пошкодження на рівні 500–600 авто — це суттєвий фактор, який впливає на потребу у постійних закупівлях і допомозі від партнерів.

Висновок

Головний висновок простий: найбільше страждають не ті авто, які гірші, а ті, які працюють більше і в складніших умовах.

Toyota Prius стала символом масових втрат, Mitsubishi Outlander PHEV — прикладом дорогих наслідків ДТП, а Renault Duster — підтвердженням того, що простота іноді виграє.

Для держави це означає необхідність не лише купувати нові авто, а й правильно підбирати їх під реальні умови служби.