Какие шины купить и не ошибиться: подробная инструкция для водителей

Инженер Джейсон Фенске по каналу Engineering Explained в своем видео хорошо объясняет, почему разные типы шин настолько отличаются между собой. На самом деле, любая шина является компромиссом между сцеплением, ресурсом, комфортом, шумом, сопротивлением качению и поведением на различных покрытиях.

Почему одна шина не может все равно хорошо работать повсюду

На поведение шины больше всего влияют четыре вещи: рисунок протектора, состав резиновой смеси, внутренняя конструкция и форма профиля.

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Но идеальной шины не существует, ведь улучшение одного параметра почти всегда влечет компромисс в другом.

К примеру, если сделать шину почти гладкой, она получит большую площадь контакта с сухим асфальтом. Именно по такому принципу работают гоночные слики, которые на сухой трассе дают очень высокий уровень сцепления.

Но как только появляется вода, такая конструкция становится проблемной. Воде просто некуда деться из-под пятна контакта и между шиной и дорогой образуется водяная пленка. В результате автомобиль может гораздо быстрее перейти в аквапланировку.

Поэтому при выборе шин лучше задавать вопросы не "какие лучшие", а "лучшие подходят именно под мои дороги и стиль езды".

Зачем на протекторе столько канавок

Продольные канавки, прежде всего, нужны для того, чтобы отводить воду. Чем лучше шина справляется с этой задачей, тем дольше она сохраняет контакт с дорогой во время сильного ливня.

Поперечные канавки и ламели помогают при торможении на мокром покрытии и улучшают сцепление на снегу. В то же время каждый дополнительный разрез уменьшает площадь резины, непосредственно касающейся дороги.

Поэтому спортивная летняя шина имеет относительно простой рисунок, зимняя буквально покрыта ламелями, а внедорожная отличается большими блоками и глубокими каналами.

При этом сложный протектор часто означает больше шума. Инженеры даже изменяют форму, угол и расположение блоков, чтобы шина не создавала монотонного гула на определенной скорости.

Более глубокий протектор не всегда означает лучшую управляемость

На первый взгляд все просто: чем глубже протектор, тем лучше. Но и здесь есть нюанс.

Глубокий протектор действительно имеет больший запас износа и лучше работает с водой, снегом или рыхлым покрытием. Однако высокие блоки сильнее деформируются под нагрузкой, и поэтому реакции на руль могут становиться менее острыми.

У спортивных летних шин протектор часто менее глубок именно для того, чтобы блоки меньше двигались во время быстрых маневров.

Интересно, что немного изношенная шина на сухом асфальте иногда даже кажется водителю более точной. Но платить за это приходится гораздо хуже отводом воды, поэтому под сильным ливнем такая шина может стать опасной гораздо раньше.

Почему зимние шины не дубеют на морозе

Одно из главных отличий между летними и зимними шинами скрыто не в рисунке протектора, а в самой резиновой смеси.

Пожилая шина в теплую погоду имеет оптимальную жесткость, поэтому хорошо тормозит, четко реагирует на руль и стабильно работает на скорости. На сильном морозе такая смесь затвердевает. В видео автор охлаждает образцы летней и зимней резины до -20°C, и разница выглядит очень наглядно: летняя становится почти жесткой, а зимняя все еще легко гнется. Поэтому зимняя шина лучше работает на холодном асфальте, снега и льда.

Но летом ситуация меняется. Зимняя смесь становится слишком мягкой, начинает быстрее изнашиваться, а управляемость становится менее точной. Поэтому ездить весь год на зимних шинах только ради экономии на сезонной замене – не самая лучшая идея.

Почему жесткая боковина нравится активным водителям

На поведение шины влияет не только резина сверху, но и все, что находится внутри: корд, брекерные слои, бортовое кольцо, боковина и другие элементы.

Если боковина жесткая, автомобиль быстрее реагирует на поворот руля и вернее держит траекторию. Именно поэтому спортивные шины часто кажутся более "собранными". Но на плохой дороге эта самая жесткость уже не радует, потому что удары от ям сильнее передаются на кузов.

Внедорожные шины, в свою очередь, часто имеют дополнительное усиление, чтобы лучше противостоять проколам и порезам. Вместе с крепостью приходят и минусы: большая масса, жесткость, шум и высшее сопротивление качению.

Даже хорошую шину можно испортить неправильным давлением

Очень часто водители долго выбирают модель шин, читают тесты, сравнивают цены, а затем просто перекачивают или недокачивают колеса.

Из-за неправильного давления изменяется форма пятна контакта, а вместе с ним – износ, управляемость, комфорт и даже способность шины отводить воду.

Поэтому ориентироваться нужно не на максимальное давление, написанное на боковине шины, а на рекомендуемое производителем автомобиля значение. Обычно такая информация находится на наклейке в дверном проеме водителя или в инструкции к машине.

Очень часто водители долго выбирают модель шин, читают тесты, сравнивают цены, а затем просто перекачивают или недокачивают колеса. Из-за неправильного давления изменяется форма пятна контакта, а вместе с ним - износ, управляемость, комфорт и даже расход горючего. Auto24 недавно объяснял, почему давление нужно регулярно проверять и что происходит, когда долго ездить с неправильными значениями.

Кому стоит брать летние шины

Если автомобиль большую часть теплого сезона ездит по городу и по трассе, а зимой вы переходите на отдельный комплект, хорошие летние шины остаются лучшим вариантом.

Они дают точные реакции, хорошо тормозят на сухом покрытии, уверенно работают в теплую дождливую погоду и имеют высокие скоростные индексы. Особенно это чувствуется на мощных автомобилях или во время активной езды.

Но если температура резко падает, появляется снег или лед, летняя резина очень быстро теряет свои преимущества. Кроме того, спортивные летние модели могут иметь меньший ресурс и быстрее переходить в аквапланирование в глубокой воде из-за небольшой глубины протектора.

Если автомобиль большую часть теплого сезона ездит по городу и по трассе, а зимой вы переходите на отдельный комплект, хорошие летние шины остаются лучшим вариантом. Они дают точные реакции, хорошо тормозят на сухом покрытии и уверенно работают в теплую погоду. Auto24 раньше подробно разбирал, как выбирать летние шины в зависимости от стиля езды и условий эксплуатации.

Кому подойдут обычные всесезонные шины

Всесезонные шины созданы для тех, кто не хочет иметь два отдельных комплекта и при этом не сталкивается регулярно с тяжелой зимой. Обычно они тихие, комфортные, долго служат, обладают невысоким сопротивлением качению и вполне прилично ведут себя на сухой и мокрой дороге.

Легкий снег они тоже переживут, но если зима в вашем регионе означает длительные морозы, гололедицу и нечищенные дороги, полноценная зимняя шина будет гораздо надежнее.

Поэтому для городского автомобиля в регионе с мягкой зимой всесезонка может быть вполне логичным решением, а для регулярных поездок в Карпаты - уже значительно менее удачным.

Для городского автомобиля в регионе с мягкой зимой всесезонка может быть вполне логичным решением, особенно если водитель не хочет дважды в год менять комплект. Мы уже объясняли, кому в Украине могут подойти всесезонные шины и в каких условиях они имеют смысл. В то же время, в сложных зимних условиях полноценный зимний комплект все еще дает больший запас сцепления.

All-weather и all-season – не совсем одно и то же

Эти два термина часто смешивают, хотя разница между ними есть. Шины категории all-weather больше ориентированы на зимние условия и часто имеют маркировку 3PMSF – символ горы с тремя вершинами и снежинкой.

Такая маркировка означает, что шина прошла стандартизированные испытания на снегу, поэтому зимой от нее можно ожидать больше, чем от обычной всесезонной. Для украинского водителя это может быть очень интересным компромиссом, если зимой снег бывает, но большинство дороги очищены, а сильные морозы случаются редко.

Впрочем, даже хорошая all-weather шина все равно не станет одновременно лучшей летней и лучшей зимней. Именно за универсальность приходится немного уступить пиковые характеристики.

Когда без зимних шин лучше не экспериментировать

Если вы регулярно ездите по снегу, льду, горным дорогам или просто живете там, где зима действительно холодная, отдельный зимний комплект остается наиболее предсказуемым вариантом.

Мягкая смесь и обилие ламелей позволяют зимней шине работать там, где летняя или обычная всесезонная уже сильно уступают. Особенно заметна разница во время торможения и старта на скользком покрытии.

Обратная сторона тоже есть. На теплом сухом асфальте зимняя шина уступает пожилой в точности управления, ресурсе и стабильности на высокой скорости.

Поэтому хороший зимний комплект имеет смысл как сезонный инструмент, а не как способ ездить на одних шинах круглый год.

Кому действительно нужны All-Terrain

Агрессивный протектор All-Terrain смотрится эффектно даже на городском кроссовере, но покупать такие шины только ради облика вряд ли стоит.

Их главное преимущество проявляется там, где кончается асфальт. Усиленная конструкция лучше переносит камни, порезы и проколы, а большие блоки протектора эффективнее работают на почве и легком бездорожье.

На обычной дороге за это приходится платить комфортом. All-Terrain обычно более тяжелые, более громкие, более жесткие, имеют большее сопротивление качению и менее точные реакции на руль.

Если ваш пикап или SUV почти все время ездит по городу и по трассе, гораздо логичнее посмотреть в сторону шоссейных Highway Terrain или обычных дорожных шин с нужным индексом нагрузки.

Как выбрать шины без нескончаемых сравнений

Самый простой способ – вспомнить, где автомобиль проводит примерно 90% своего пробега.

Если этот город и трасса в теплое время года, а на зиму есть отдельный комплект, следует брать хорошие летние шины. Если зимой вы регулярно видите снег и лед, некоторые зимние шины дадут наибольший запас безопасности. Для мягкого климата и спокойной городской эксплуатации можно рассматривать качественные всесезонные или всеобщие модели. All-Terrain имеют смысл, когда бездорожье является реальной частью маршрута, а не только красивой картинкой в рекламе.

После этого можно смотреть на конкретные модели, тесты, уровень шума, ресурс и цену. Но сначала нужно сверить заводской типоразмер, индекс погрузки и скоростной индекс.

И еще одна немаловажная вещь: не стоит покупать шину по одному сильному показателю. Модель, блестяще тормозящая на сухом асфальте, может оказаться посредственной под сильным ливнем. А шина с фантастическим ресурсом может уступать по сцеплению.

Поэтому хорошая шина – это не та, которая выиграла один тест, а та, характеристики которой больше всего совпадают с вашими реальными условиями эксплуатации.

После того, как вы определились с типом шины, нужно сверить заводской типоразмер, индекс нагрузки и скоростной индекс. Если цифры и буквы на боковине выглядят как непонятный код, то Auto24 имеет отдельное объяснение всех основных обозначений на автомобильных шинах.