Які шини купити і не помилитися: детальна інструкція для водіїв

Інженер Джейсон Фенске з каналу Engineering Explained у своєму відео добре пояснює, чому різні типи шин настільки відрізняються між собою. Насправді будь-яка шина є компромісом між зчепленням, ресурсом, комфортом, шумом, опором коченню та поведінкою на різних покриттях.

Чому одна шина не може однаково добре працювати всюди

На поведінку шини найбільше впливають чотири речі: малюнок протектора, склад гумової суміші, внутрішня конструкція та форма профілю.

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Але ідеальної шини не існує, адже покращення одного параметра майже завжди тягне за собою компроміс в іншому.

Наприклад, якщо зробити шину майже гладкою, вона отримає велику площу контакту з сухим асфальтом. Саме за таким принципом працюють гоночні сліки, які на сухій трасі дають дуже високий рівень зчеплення.

Але щойно з'являється вода, така конструкція стає проблемною. Воді просто нікуди подітися з-під плями контакту, і між шиною та дорогою утворюється водяна плівка. У результаті автомобіль може значно швидше перейти в аквапланування.

Тому під час вибору шин краще ставити питання не "які найкращі", а "які найкраще підходять саме під мої дороги та стиль їзди".

Навіщо на протекторі стільки канавок

Поздовжні канавки насамперед потрібні для того, щоб відводити воду. Чим краще шина справляється з цим завданням, тим довше вона зберігає контакт із дорогою під час сильної зливи.

Поперечні канавки та ламелі допомагають під час гальмування на мокрому покритті та покращують зчеплення на снігу. Водночас кожен додатковий розріз зменшує площу гуми, яка безпосередньо торкається дороги.

Саме тому спортивна літня шина має відносно простий малюнок, зимова буквально вкрита ламелями, а позашляхова відрізняється великими блоками та глибокими каналами.

При цьому складний протектор нерідко означає більше шуму. Інженери навіть змінюють форму, кут і розташування блоків, щоб шина не створювала монотонного гулу на певній швидкості.

Глибший протектор не завжди означає кращу керованість

На перший погляд усе просто: чим глибший протектор, тим краще. Але й тут є нюанс.

Глибокий протектор дійсно має більший запас до зношування та краще працює з водою, снігом або пухким покриттям. Проте високі блоки сильніше деформуються під навантаженням, і через це реакції на кермо можуть ставати менш гострими.

У спортивних літніх шин протектор часто менш глибокий саме для того, щоб блоки менше рухалися під час швидких маневрів.

Цікаво, що трохи зношена шина на сухому асфальті іноді навіть здається водієві точнішою. Але платити за це доводиться значно гіршим відведенням води, тому під сильною зливою така шина може стати небезпечною набагато раніше.

Чому зимові шини не дубіють на морозі

Одна з головних відмінностей між літніми та зимовими шинами прихована не в малюнку протектора, а в самій гумовій суміші.

Літня шина в теплу погоду має оптимальну жорсткість, тому добре гальмує, чітко реагує на кермо і стабільно працює на швидкості. На сильному морозі така суміш твердіє. У відео автор охолоджує зразки літньої та зимової гуми до -20°C, і різниця виглядає дуже наочно: літня стає майже твердою, а зимова все ще легко гнеться. Саме тому зимова шина краще працює на холодному асфальті, снігу та льоду.

Але влітку ситуація змінюється. Зимова суміш стає занадто м'якою, починає швидше зношуватися, а керованість стає менш точною. Тому їздити весь рік на зимових шинах лише заради економії на сезонній заміні - не найкраща ідея.

Чому жорстка боковина подобається активним водіям

На поведінку шини впливає не тільки гума зверху, а й усе те, що знаходиться всередині: корд, брекерні шари, бортове кільце, боковина та інші елементи.

Якщо боковина жорстка, автомобіль швидше реагує на поворот керма і точніше тримає траєкторію. Саме тому спортивні шини часто здаються більш "зібраними". Але на поганій дорозі ця сама жорсткість уже не радує, бо удари від ям сильніше передаються на кузов.

Позашляхові шини, у свою чергу, часто мають додаткове посилення, щоб краще протистояти проколам і порізам. Разом із міцністю приходять і мінуси: більша маса, жорсткість, шум та вищий опір коченню.

Навіть хорошу шину можна зіпсувати неправильним тиском

Дуже часто водії довго обирають модель шин, читають тести, порівнюють ціни, а потім просто перекачують або недокачують колеса.

Через неправильний тиск змінюється форма плями контакту, а разом із нею - зношування, керованість, комфорт і навіть здатність шини відводити воду.

Тому орієнтуватися потрібно не на максимальний тиск, написаний на боковині шини, а на значення, яке рекомендує виробник автомобіля. Зазвичай така інформація є на наклейці в дверному прорізі водія або в інструкції до машини.

Дуже часто водії довго обирають модель шин, читають тести, порівнюють ціни, а потім просто перекачують або недокачують колеса. Через неправильний тиск змінюється форма плями контакту, а разом із нею - зношування, керованість, комфорт і навіть витрата пального. Auto24 нещодавно пояснював, чому тиск потрібно регулярно перевіряти і що стається, коли довго їздити з неправильними значеннями.

Кому варто брати літні шини

Якщо автомобіль більшу частину теплого сезону їздить містом і трасою, а взимку ви переходите на окремий комплект, хороші літні шини залишаються найкращим варіантом.

Вони дають точні реакції, добре гальмують на сухому покритті, впевнено працюють у теплу дощову погоду та зазвичай мають високі швидкісні індекси. Особливо це відчувається на потужних автомобілях або під час активної їзди.

Але якщо температура різко падає, з'являється сніг чи лід, літня гума дуже швидко втрачає свої переваги. Крім того, спортивні літні моделі можуть мати менший ресурс і швидше переходити в аквапланування у глибокій воді через невелику глибину протектора.

Якщо автомобіль більшу частину теплого сезону їздить містом і трасою, а взимку ви переходите на окремий комплект, хороші літні шини залишаються найкращим варіантом. Вони дають точні реакції, добре гальмують на сухому покритті та впевнено працюють у теплу дощову погоду. Auto24 раніше детально розбирав, як вибирати літні шини залежно від стилю їзди та умов експлуатації.

Кому підійдуть звичайні всесезонні шини

Всесезонні шини створені для тих, хто не хоче мати два окремі комплекти і при цьому не стикається регулярно з важкою зимою. Зазвичай вони тихі, комфортні, довго служать, мають невисокий опір коченню і цілком пристойно поводяться на сухій та мокрій дорозі.

Легкий сніг вони теж переживуть, але якщо зима у вашому регіоні означає тривалі морози, ожеледицю та нечищені дороги, повноцінна зимова шина буде набагато надійнішою.

Тому для міського автомобіля в регіоні з м'якою зимою "всесезонка" може бути цілком логічним рішенням, а для регулярних поїздок у Карпати - вже значно менш вдалим.

Для міського автомобіля в регіоні з м'якою зимою "всесезонка" може бути цілком логічним рішенням, особливо якщо водій не хоче двічі на рік міняти комплект. Ми вже пояснювали, кому в Україні можуть підійти всесезонні шини і в яких умовах вони мають сенс. Водночас у складних зимових умовах повноцінний зимовий комплект усе ще дає більший запас зчеплення.

All-weather і all-season - не зовсім одне й те саме

Ці два терміни часто змішують, хоча різниця між ними є. Шини категорії all-weather більше орієнтовані на зимові умови і часто мають маркування 3PMSF - символ гори з трьома вершинами та сніжинкою.

Таке маркування означає, що шина пройшла стандартизовані випробування на снігу, тому взимку від неї можна очікувати більше, ніж від звичайної всесезонної. Для українського водія це може бути дуже цікавим компромісом, якщо взимку сніг буває, але більшість часу дороги очищені, а сильні морози трапляються рідко.

Втім, навіть хороша all-weather шина все одно не стане одночасно найкращою літньою і найкращою зимовою. Саме за універсальність доводиться трохи поступитися піковими характеристиками.

Коли без зимових шин краще не експериментувати

Якщо ви регулярно їздите по снігу, льоду, гірських дорогах або просто живете там, де зима справді холодна, окремий зимовий комплект залишається найбільш передбачуваним варіантом.

М'яка суміш та велика кількість ламелей дозволяють зимовій шині працювати там, де літня або звичайна всесезонна вже сильно поступаються. Особливо помітна різниця під час гальмування та старту на слизькому покритті.

Зворотний бік теж є. На теплому сухому асфальті зимова шина поступається літній у точності керування, ресурсі та стабільності на високій швидкості.

Тому хороший зимовий комплект має сенс саме як сезонний інструмент, а не як спосіб їздити на одних шинах цілий рік.

Кому насправді потрібні All-Terrain

Агресивний протектор All-Terrain виглядає ефектно навіть на міському кросовері, але купувати такі шини лише заради зовнішності навряд чи варто.

Їхня головна перевага проявляється там, де закінчується асфальт. Посилена конструкція краще переносить каміння, порізи та проколи, а великі блоки протектора ефективніше працюють на ґрунті та легкому бездоріжжі.

На звичайній дорозі за це доводиться платити комфортом. All-Terrain зазвичай важчі, гучніші, жорсткіші, мають більший опір коченню та менш точні реакції на кермо.

Якщо ваш пікап або SUV майже весь час їздить містом і трасою, набагато логічніше подивитися в бік шосейних Highway Terrain або звичайних дорожніх шин із потрібним індексом навантаження.

Як вибрати шини без нескінченних порівнянь

Найпростіший спосіб - згадати, де автомобіль проводить приблизно 90% свого пробігу.

Якщо це місто і траса в теплу пору року, а на зиму є окремий комплект, варто брати хороші літні шини. Якщо взимку ви регулярно бачите сніг та лід, окремі зимові шини дадуть найбільший запас безпеки. Для м'якого клімату і спокійної міської експлуатації можна розглядати якісні всесезонні або all-weather моделі. All-Terrain мають сенс тоді, коли бездоріжжя є реальною частиною маршруту, а не лише красивою картинкою в рекламі.

Після цього вже можна дивитися на конкретні моделі, тести, рівень шуму, ресурс та ціну. Але спочатку потрібно звірити заводський типорозмір, індекс навантаження та швидкісний індекс.

І ще одна важлива річ: не варто купувати шину за одним сильним показником. Модель, яка блискуче гальмує на сухому асфальті, може виявитися посередньою під сильною зливою. А шина з фантастичним ресурсом може поступатися за зчепленням.

Тому хороша шина - це не та, яка виграла один тест, а та, характеристики якої найбільше збігаються з вашими реальними умовами експлуатації.

Після того як ви визначилися з типом шини, потрібно звірити заводський типорозмір, індекс навантаження та швидкісний індекс. Якщо цифри й літери на боковині виглядають як незрозумілий код, Auto24 має окреме пояснення всіх основних позначень на автомобільних шинах.