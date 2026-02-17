Какое наказание за использование поддельных "прав"

Судебная практика показывает: наказание за подделку и использование фальшивых документов является реальным и достаточно суровым. Как сообщает ГСЦ МВД штрафы за такие нарушения достигают почти 20 тысяч гривен.

Львовщина

На Львовщине Радеховский районный суд рассмотрел дело уроженца города Каменка-Бугская, который в августе 2023 года обратился к неустановленному лицу и передал свои анкетные данные и фотографию для изготовления поддельного водительского удостоверения категории "В". Фальшивый документ был оформлен с внесением недостоверных сведений и реквизитов территориального сервисного центра МВД.

Суд признал обвиняемого виновным в пособничестве в подделке официального документа и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения. По совокупности правонарушений ему назначен штраф в размере 8500 гривен, а также взысканы процессуальные издержки за проведение экспертизы.

Ивано-Франковская область

Еще один приговор вынес Яремчанский городской суд. Суд установил, что гражданин, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в 2022 году через интернет-мессенджер заказал поддельное водительское удостоверение. Для этого он прислал свои персональные данные и фотографию, а готовый документ получил в отделении почтового оператора.

Мужчина признан виновным по частям третьей и четвертой статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен с установлением испытательного срока.

Закарпатье

В Закарпатской области Иршавский районный суд рассмотрел дело мужчины, который также заказал поддельное водительское удостоверение через интернет. Он предоставил свои персональные данные и заплатил за фальшивый документ 19 400 гривен.

Суд признал его виновным в подделке и использовании официального документа. Наказание - штраф с испытательным сроком, а также обязанность возместить расходы на проведение судебных экспертиз.

Вывод

Законный путь получения водительского удостоверения - пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в сервисных центрах МВД Украины. Правда около 80% кандидатов проваливает эти экзамены. Сама такая ситуация создает спрос на подделки и коррупционные способы получения водительских удостоверений.