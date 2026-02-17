Яке покарання за використання підроблених "прав"

Судова практика засвідчує: покарання за підроблення та використання фальшивих документів є реальними і достатньо суворим. Як повідомляє ГСЦ МВС штрафи за такі порушення сягають майже 20 тисяч гривень.

Читайте також: Скільки коштує підроблене водійське посвідчення

Львівщина

На Львівщині Радехівський районний суд розглянув справу уродженця міста Кам’янка-Бузька, який у серпні 2023 року звернувся до невстановленої особи та передав свої анкетні дані і фотокартку для виготовлення підробленого посвідчення водія категорії «В». Фальшивий документ було оформлено із внесенням недостовірних відомостей та реквізитів територіального сервісного центру МВС.

Суд визнав обвинуваченого винним у пособництві в підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого посвідчення водія. За сукупністю правопорушень йому призначено штраф у розмірі 8500 гривень, а також стягнуто процесуальні витрати за проведення експертизи.

Івано-Франківщина

Ще один вирок ухвалив Яремчанський міський суд. Суд встановив, що громадянин, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, у 2022 році через інтернет-месенджер замовив підроблене посвідчення водія. Для цього він надіслав свої персональні дані та фотокартку, а готовий документ отримав у відділенні поштового оператора.

Чоловіка визнано винним за частинами третьою та четвертою статті 358 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень із встановленням іспитового строку.

Закарпаття

У Закарпатській області Іршавський районний суд розглянув справу чоловіка, який також замовив підроблене посвідчення водія через інтернет. Він надав свої персональні дані та сплатив за фальшивий документ 19 400 гривень.

Суд визнав його винним у підробленні та використанні офіційного документа. Покарання — штраф із випробувальним строком, а також обов’язок відшкодувати витрати на проведення судових експертиз.

Висновок

Законний шлях отримання посвідчення водія — пройти навчання в автошколі та скласти іспити у сервісних центрах МВС України. Щоправда близько 80% кандидатів провалює ці іспити. Сама така ситуація створює попит на підробки та корупційні способи отримання посвідчень водія.