Какой автомобиль стоит 10 миллионов евро: фото

На аукцион RM Sotheby's выставили один из самых редких современных гиперкаров - Koenigsegg One:1 2015 года выпуска. За автомобиль планируют выручить от 8 до 10 млн евро. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Всего шведская компания Koenigsegg построила шесть клиентских экземпляров модели One:1. На продажу выставлен автомобиль с шасси №7108, который стал третьим серийным экземпляром для частного владельца.

Название One:1 происходит от соотношения мощности к массе 1:1. Гиперкар оснащен 5,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями мощностью 1360 л. с. При этом сухая масса автомобиля также составляет 1360 кг. Именно поэтому производитель назвал модель первым в мире “мегакаром”, ведь ее мощность превышает один мегаватт.

По данным Koenigsegg, разгон от 0 до 400 км/ч занимает около 20 секунд. Максимальная скорость ограничивалась возможностями шин и достигала примерно 440 км/ч.

Выставленный на аукцион автомобиль имеет пробег всего 4233 км. С момента выпуска он регулярно обслуживался у официальных партнеров марки и специализированных сервисных центрах.

Особенностью экземпляра является кузов из открытого карбона и кевлара с акцентами цвета China Pink. В таком же стиле выполнены аэродинамические элементы, тормозные суппорты и фирменные карбоновые диски Aircore.

Салон отделан черной кожей и алькантарой с розовыми вставками. Автомобиль также оснащен карбоновыми спортивными сиденьями.

Среди технических особенностей модели - активная аэродинамика, адаптивная подвеска Triplex, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Вместе с автомобилем новый владелец получит доступ к закрытому сообществу владельцев эксклюзивных моделей Koenigsegg - Ghost Squadron.