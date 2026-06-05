Який автомобіль коштує 10 мільйонів євро: фото

На аукціон RM Sotheby's виставили один із найрідкісніших сучасних гіперкарів — Koenigsegg One:1 2015 року випуску. За автомобіль планують виручити від 8 до 10 млн євро. Про це пише topgir.com.ua.

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Усього шведська компанія Koenigsegg побудувала шість клієнтських екземплярів моделі One:1. На продаж виставлено автомобіль із шасі №7108, який став третім серійним екземпляром для приватного власника.

Назва One:1 походить від співвідношення потужності до маси 1:1. Гіперкар оснащений 5,0-літровим двигуном V8 із двома турбонагнітачами потужністю 1360 к. с. При цьому суха маса автомобіля також становить 1360 кг. Саме тому виробник назвав модель першим у світі “мегакаром”, адже її потужність перевищує один мегават.

За даними Koenigsegg, розгін від 0 до 400 км/год займає близько 20 секунд. Максимальна швидкість обмежувалася можливостями шин і сягала приблизно 440 км/год.

Виставлений на аукціон автомобіль має пробіг лише 4233 км. Від моменту випуску він регулярно обслуговувався в офіційних партнерів марки та спеціалізованих сервісних центрах.

Особливістю екземпляра є кузов із відкритого карбону та кевлару з акцентами кольору China Pink. У такому ж стилі виконані аеродинамічні елементи, гальмівні супорти та фірмові карбонові диски Aircore.

Салон оздоблений чорною шкірою та алькантарою з рожевими вставками. Автомобіль також оснащений карбоновими спортивними сидіннями.

Серед технічних особливостей моделі — активна аеродинаміка, адаптивна підвіска Triplex, турбокомпресори зі змінною геометрією та семиступенева роботизована коробка передач із двома зчепленнями.

Разом із автомобілем новий власник отримає доступ до закритої спільноти власників найексклюзивніших моделей Koenigsegg — Ghost Squadron.