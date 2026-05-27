Какой экзамен нужно сдать для восстановления права управления

Водителям после лишения прав придется сдавать теоретический и практический экзамены. Практика сдается по самой высокой категории.
Какой экзамен сдавать для восстановления "прав"

Евгений Гудущан
27 мая, 13:10
В главном сервисном центре МВД напомнили о порядке возврата водительского удостоверения после лишения права управления по ст. 130 или ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что нужно для возврата удостоверения

Для восстановления права управления водитель должен:

  • Пройти внеочередной медицинский осмотр - в случае лишения прав по ст. 130 КУоАП
  • Сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД

В сервисных центрах отдельно отмечают: если в удостоверении открыто несколько категорий, экзамены сдаются именно по самой высокой категории.

Например:

  • Если открыты категории B и C - экзамены нужно сдавать по категории C
  • Если есть C и D - экзамен будет проходить уже по категории D

Какие документы необходимы

Для получения услуги нужно подготовить:

  • Паспорт гражданина Украины или ID-карту
  • ИНН
  • Медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами
  • Квитанции об оплате услуг

После успешной сдачи экзаменов и проверки документов водительское удостоверение возвращается в соответствии с действующим законодательством.

Перед визитом в сервисный центр МВД водителям необходимо:

  • Подготовить полный пакет документов
  • Зарегистрироваться через систему Е-запись

Запись доступна:

  • На сайте Главного сервисного центра МВД
  • Через приложение Е-Запись

В ГСЦ МВД также рекомендуют заранее проверять сроки лишения права управления и актуальность медицинских документов, чтобы избежать задержек при восстановлении водительского удостоверения.

