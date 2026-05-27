Какой экзамен нужно сдать для восстановления права управления

В главном сервисном центре МВД напомнили о порядке возврата водительского удостоверения после лишения права управления по ст. 130 или ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Что нужно для возврата удостоверения

Для восстановления права управления водитель должен:

Пройти внеочередной медицинский осмотр - в случае лишения прав по ст. 130 КУоАП

Сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД

В сервисных центрах отдельно отмечают: если в удостоверении открыто несколько категорий, экзамены сдаются именно по самой высокой категории.

Например:

Если открыты категории B и C - экзамены нужно сдавать по категории C

Если есть C и D - экзамен будет проходить уже по категории D

Какие документы необходимы

Для получения услуги нужно подготовить:

Паспорт гражданина Украины или ID-карту

ИНН

Медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами

Квитанции об оплате услуг

После успешной сдачи экзаменов и проверки документов водительское удостоверение возвращается в соответствии с действующим законодательством.

Перед визитом в сервисный центр МВД водителям необходимо:

Подготовить полный пакет документов

Зарегистрироваться через систему Е-запись

Запись доступна:

На сайте Главного сервисного центра МВД

Через приложение Е-Запись

В ГСЦ МВД также рекомендуют заранее проверять сроки лишения права управления и актуальность медицинских документов, чтобы избежать задержек при восстановлении водительского удостоверения.