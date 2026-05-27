Какой экзамен нужно сдать для восстановления права управления

Экзамен для восстановления права управления
В главном сервисном центре МВД напомнили о порядке возврата водительского удостоверения после лишения права управления по ст. 130 или ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Что нужно для возврата удостоверения
Для восстановления права управления водитель должен:
- Пройти внеочередной медицинский осмотр - в случае лишения прав по ст. 130 КУоАП
- Сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД
В сервисных центрах отдельно отмечают: если в удостоверении открыто несколько категорий, экзамены сдаются именно по самой высокой категории.
Например:
- Если открыты категории B и C - экзамены нужно сдавать по категории C
- Если есть C и D - экзамен будет проходить уже по категории D
Какие документы необходимы
Для получения услуги нужно подготовить:
- Паспорт гражданина Украины или ID-карту
- ИНН
- Медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами
- Квитанции об оплате услуг
После успешной сдачи экзаменов и проверки документов водительское удостоверение возвращается в соответствии с действующим законодательством.
Перед визитом в сервисный центр МВД водителям необходимо:
- Подготовить полный пакет документов
- Зарегистрироваться через систему Е-запись
Запись доступна:
- На сайте Главного сервисного центра МВД
- Через приложение Е-Запись
В ГСЦ МВД также рекомендуют заранее проверять сроки лишения права управления и актуальность медицинских документов, чтобы избежать задержек при восстановлении водительского удостоверения.