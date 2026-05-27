Який іспит потрібно скласти для відновлення права керування

У головному сервісному центрі МВС нагадали про порядок повернення посвідчення водія після позбавлення права керування за ст. 130 або ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що потрібно для повернення посвідчення

Для відновлення права керування водій повинен:

Пройти позачерговий медичний огляд — у випадку позбавлення прав за ст. 130 КУпАП

Скласти теоретичний і практичний іспити в сервісному центрі МВС

У сервісних центрах окремо наголошують: якщо у посвідченні відкрито кілька категорій, іспити складаються саме за найвищою категорією.

Наприклад:

Якщо відкриті категорії B і C — іспити потрібно складати за категорією C

Якщо є C і D — екзамен проходитиме вже за категорією D

Які документи необхідні

Для отримання послуги потрібно підготувати:

Паспорт громадянина України або ID-картку

ІПН

Медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами

Квитанції про оплату послуг

Після успішного складання іспитів та перевірки документів посвідчення водія повертається відповідно до чинного законодавства.

Перед візитом до сервісного центру МВС водіям необхідно:

Підготувати повний пакет документів

Зареєструватися через систему Е-запис

Запис доступний:

На сайті Головного сервісного центру МВС

Через застосунок Е-Запис

У ГСЦ МВС також рекомендують заздалегідь перевіряти строки позбавлення права керування та актуальність медичних документів, щоб уникнути затримок під час відновлення посвідчення водія.