Какой компактный кроссовер самый экономный на трассе: результаты реального теста

Тест проходил в четыре этапа: от спокойной езды со скоростью до 90 км/ч, имитирующей движение по региональной дороге через населенные пункты, до динамического режима автомагистрали (до 130 км/ч).

Как отметил автор канала Денис, в этом “марафоне” приняли участие восемь популярных представителей класса. Большинство из них оснащены малообъемными турбодвигателями и роботизированными коробками передач:

Škoda Kamiq (1.0 TSI, 115 л.с., 7-DSG);

Ford Puma (1.0 MHEV, 155 л.с., 7-ступенчатый PowerShift);

Nissan Juke (1.0 Turbo, 115 л.с., 7-DCT);

SEAT Arona (1.0 TSI, 116 л.с., 7-DSG);

Hyundai Venue (1.6 MPI, 123 л.с., 6-ступенчатая АКПП);

Renault Duster (1.3 TCe, 153 л.с., 7-EDC);

Suzuki Vitara (1.4 BoosterJet, 140 л.с., 6-ступенчатая АКПП Aisin);

Mitsubishi Eclipse Cross (1.5 T-MIVEC, 150 л.с., CVT, 4WD).

Важно заметить, что Kamiq, Arona и Eclipse Cross были “обуты” в зимнюю резину, а Venue и Duster еще не прошли полную обкатку – эти факторы повлияли на результаты, хоть и не критично. Все авто заправили “до отстрела”, чтобы сравнить не только цифры бортовых компьютеров, но и реальный расход по баку.

Результаты: литровая плотность

Самой большой неожиданностью стала минимальная разница в результатах моделей с литровыми двигателями. Тройка лидеров на скорости до 90 км/ч: Suzuki Vitara поразила показателем 4,3 л/100 км; Nissan Juke финишировал совсем рядом с результатом 4,6 л/100 км, а замкнул тройку Ford Puma с расходом в 4,7 л/100 км.

Даже на скорости 130 км/ч, где компактные двигатели обычно становятся “прожорливыми”, Nissan Juke и Škoda Kamiq удержали расход в пределах 5,4–5,5 л/100 км.

Сюрпризы и неудачи

Не обошлось и без приключений. Ford Puma и Hyundai Venue пробили колеса на разбитом участке дороги. “Пума” была вынуждена досрочно сойти с дистанции, зафиксировав промежуточный результат 5,5 л в смешанном режиме при движении на “докатке”.

Вердикт: кто стал лидером?

Финал теста продемонстрировал, что современные литровые турбодвигатели от Škoda, SEAT, Nissan и Ford практически сравнялись в эффективности. Их средние показатели на финише варьировались в пределах 5,5 литра, что позволило разделить между ними первое место по экономичности.

В то же время Renault Duster показал себя очень сбалансировано: 5,1 л в спокойном режиме и 5,9 л на трассе. А вот Mitsubishi Eclipse Cross, как самый тяжелый и единственный полноприводный участник, ожидаемо потреблял больше всего – от 6,6 л до 7,8 л/100 км.

