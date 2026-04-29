Який компактний кросовер найекономніший на трасі: результати реального тесту

Тест проходив у чотири етапи: від спокійної їзди зі швидкістю до 90 км/год, що імітувала рух регіональною дорогою через населені пункти, до динамічного режиму автомагістралі (до 130 км/год).

Читайте також: Продавці-конкуренти порівняли Renault Duster та Suzuki S-Cross: відео

Як зазначив автор каналу Денис, у цьому “марафоні” взяли участь вісім популярних представників класу. Більшість із них оснащена малооб'ємними турбодвигунами та роботизованими коробками передач:

Škoda Kamiq (1.0 TSI, 115 к.с., 7-DSG);

Ford Puma (1.0 MHEV, 155 к.с., 7-ступеневий PowerShift);

Nissan Juke (1.0 Turbo, 115 к.с., 7-DCT);

SEAT Arona (1.0 TSI, 116 к.с., 7-DSG);

Hyundai Venue (1.6 MPI, 123 к.с., 6-ступенева АКПП);

Renault Duster (1.3 TCe, 153 к.с., 7-EDC);

Suzuki Vitara (1.4 BoosterJet, 140 к.с., 6-ступенева АКПП Aisin);

Mitsubishi Eclipse Cross (1.5 T-MIVEC, 150 к.с., CVT, 4WD).

Важливо зауважити, що Kamiq, Arona та Eclipse Cross були “взуті” в зимову гуму, а Venue та Duster ще не пройшли повну обкатку – ці фактори вплинули на результати, хоч і не критично. Усі авто заправили “до відстрілу”, щоб порівняти не лише цифри бортових комп’ютерів, а й реальну витрату за баком.

Результати: літрова щільність

Найбільшою несподіванкою стала мінімальна різниця в результатах моделей із літровими двигунами. Трійка лідерів на швидкості до 90 км/год: Suzuki Vitara вразила показником 4,3 л/100 км; Nissan Juke фінішував зовсім поруч із результатом 4,6 л/100 км, а замкнув трійку Ford Puma з витратою в 4,7 л/100 км.

Навіть на швидкості 130 км/год, де компактні двигуни зазвичай стають “ненажерливими”, Nissan Juke та Škoda Kamiq втримали витрату в межах 5,4–5,5 л/100 км.

Дивіться повний тест на каналі “Ідеальне Авто”:

Сюрпризи та невдачі

Не обійшлося і без пригод. Ford Puma та Hyundai Venue пробили колеса на розбитій ділянці дороги. “Пума” була змушена достроково зійти з дистанції, зафіксувавши проміжний результат 5,5 л у змішаному режимі під час руху на “докатці”.

Вердикт: хто став лідером?

Фінал тесту продемонстрував, що сучасні літрові турбодвигуни від Škoda, SEAT, Nissan та Ford практично зрівнялися в ефективності. Їхні середні показники на фініші варіювалися в межах 5,5 літра, що дозволило розділити між ними перше місце за економічністю.

Водночас Renault Duster показав себе дуже збалансовано: 5,1 л у спокійному режимі та 5,9 л на трасі. А от Mitsubishi Eclipse Cross, як найважчий та єдиний повнопривідний учасник, очікувано споживав найбільше – від 6,6 л до 7,8 л/100 км.

Інші цікаві тести від Auto24 та “Ідеальне Авто”: