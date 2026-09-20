Какой перчаткой мыть авто, чтобы не поцарапать лак: результаты теста

Немецкий AUTO BILD протестировал девять перчаток для ручной мойки автомобиля, проверив их способность очищать кузов, скользить по поверхности и не оставлять царапин. В тесте AUTO BILD лучший общий результат показала Dr. Wack A1 Waschhandschuh, а наиболее выгодной по соотношению цены и характеристик журналисты назвали Sonax Microfaser WaschHandschuh.

Почему даже мягкая перчатка может поцарапать авто

Во время мойки автомобиля используют губку, щетку или перчатку. При этом наибольшую опасность для лака представляет не вид тряпки, а песок и мелкая дорожная грязь, которую она подхватывает с кузова.

Поэтому AUTO BILD отмечает, что механический контакт с лаком сам по себе уже создает определенный риск. Перед ручной мойкой важно максимально смыть загрязнение, а уже потом работать перчаткой с шампунем.

Как ранее объяснял Auto24 в советчике по правильной мойке автомобиля собственными руками, главная опасность для лака во время ручной мойки заключается в песчинках и других абразивных частицах грязи, покидающих микроцарапины.

Как AUTO BILD проверял перчатки

Тест оказался достаточно практичным. Для проверки стойкости к царапинам каждую перчатку проводили по черной акриловой пластине, на которую наносили кварцевый песок, воду и нейтральное моющее средство.

Чтобы сила нажатия была одинакова, на перчатку устанавливали груз массой 800 граммов. Аналогичным способом проверяли и способность удалять грязь. Для этого на тестовые поверхности наносили смесь из земли, сажи, растительного масла и воды, после чего перчатками пытались ее отмыть.

То есть журналисты оценивали не только то, насколько перчатка приятна в руке, но и то, что она делает с лаком в реальных для мытья условиях.

Победившая перчатка Dr. Wack

Лучший результат в тесте получил Dr. Wack A1 Waschhandschuh с итоговой оценкой 1,4 по немецкой шкале AUTO BILD, где 1,0 является лучшим результатом.

Перчатка продемонстрировала высокую эффективность очистки, очень хорошо скользила по поверхности и оставляла лишь незначительное количество царапин. Единственный заметный недостаток, который отметили тестеры, заключается в том, что она могла быть несколько мягче.

На втором месте оказалась микрофибровая перчатка Meguiar's Wash Mitt. Она очень хорошо удерживала воду и скользила по кузову, а количество царапин было небольшим, однако очищение оказалось немного слабее.

Третий результат у Glart Waschhandschuh. Она понравилась тестерам комфортом и хорошим скольжением, но оставляла несколько больше мелких царапин.

Дешевая не значит плохая

Отдельно AUTO BILD отметил Sonax Microfaser WaschHandschuh. Она получила отметку 2,1 и стала победителем в категории соотношения цены и качества.

Главными преимуществами стали хорошая посадка на руке, комфорт и очень хорошее скольжение по кузову. Перчатка также оставляла немного царапин. При этом ее способность отмывать грязь тестеры оценили только как достаточную.

Интересно, что очень мягкая перчатка Liquid Elements Chubby 2.0 получила всего 2,4. То есть сама по себе мягкость материала еще не гарантирует безопасное мытье: тест обнаружил мелкие царапины и не лучшую эффективность очистки.

А вот Armor All показала обратную ситуацию. Она хорошо собирала грязь и впитывала много воды, но оставляла сильные царапины, которые были видны невооруженным глазом.

Как перчатка для мытья может спасти лак.

Главный вывод теста довольно прост: искать надо не самую дорогую и не самую длинную ворсу перчатку, а хорошо удерживающую воду, скользит по лаку и забирает грязь, не превращаясь в наждачную бумагу.

В Auto24 ранее объясняли, что губка или перчатка с большими ячейками позволяет частицам грязи прятаться внутри материала, а не тянуть их по поверхности кузова. Именно поэтому инструмент для мойки имеет значение не меньше шампуня.

Еще важнее не начинать тереть сильно загрязненный кузов. Сначала нужно смыть как можно больше песка и грязи водой, а затем переходить к ручной мойке. Особенно это касается нижней части кузова, где абразивных частиц обычно больше всего.

Как советовал Auto24 в материале о мойке автомобиля в два ведра, грязную перчатку следует регулярно промывать в отдельной чистой воде, чтобы не переносить собранный абразив обратно на лак.

Вывод теста