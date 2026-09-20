Якою рукавичкою мити авто, щоб не подряпати лак: результати тесту

Німецький AUTO BILD протестував дев'ять рукавичок для ручного миття автомобіля, перевіривши їхню здатність очищати кузов, ковзати по поверхні та не залишати подряпин. У тесті AUTO BILD найкращий загальний результат показала Dr. Wack A1 Waschhandschuh, а найбільш вигідною за співвідношенням ціни та характеристик журналісти назвали Sonax Microfaser WaschHandschuh.

Чому навіть м'яка рукавичка може подряпати авто

Під час миття автомобіля використовують губку, щітку чи рукавичку. При цьому найбільшу небезпеку для лаку становить не вид ганчірки, а пісок і дрібний дорожній бруд, який вона підхоплює з кузова.

Саме тому AUTO BILD зазначає, що механічний контакт із лаком сам по собі вже створює певний ризик. Перед ручним миттям важливо максимально змити забруднення, а вже потім працювати рукавичкою з шампунем.

Як раніше пояснював Auto24 у пораднику з правильного миття автомобіля власними руками, головна небезпека для лаку під час ручного миття полягає у піщинках та інших абразивних частинках бруду, які залишають мікроподряпини.

Як AUTO BILD перевіряв рукавички

Тест виявився досить практичним. Для перевірки стійкості до подряпин кожну рукавичку проводили по чорній акриловій пластині, на яку наносили кварцовий пісок, воду та нейтральний мийний засіб.

Щоб сила натискання була однаковою, на рукавичку встановлювали вантаж масою 800 грамів. Аналогічним способом перевіряли і здатність видаляти бруд. Для цього на тестові поверхні наносили суміш із землі, сажі, олії та води, після чого рукавичками намагалися її відмити.

Тобто журналісти оцінювали не лише те, наскільки рукавичка приємна в руці, а й те, що вона робить із лаком у реальних для миття умовах.

Перемогла рукавичка Dr. Wack

Найкращий результат у тесті отримала Dr. Wack A1 Waschhandschuh із підсумковою оцінкою 1,4 за німецькою шкалою AUTO BILD, де 1,0 є найкращим результатом.

Рукавичка продемонструвала найвищу ефективність очищення, дуже добре ковзала по поверхні та залишала лише незначну кількість подряпин. Єдиний помітний недолік, який відзначили тестери, полягає в тому, що вона могла б бути дещо м'якшою.

На другому місці опинилася мікрофіброва рукавичка Meguiar's Wash Mitt. Вона дуже добре утримувала воду та ковзала по кузову, а кількість подряпин була невеликою, однак очищення виявилося трохи слабшим.

Третій результат у Glart Waschhandschuh. Вона сподобалася тестерам комфортом і хорошим ковзанням, але залишала дещо більше дрібних подряпин.

Дешева не означає погана

Окремо AUTO BILD відзначив Sonax Microfaser WaschHandschuh. Вона отримала оцінку 2,1 і стала переможцем у категорії співвідношення ціни та якості.

Головними перевагами стали хороша посадка на руці, комфорт і дуже хороше ковзання по кузову. Рукавичка також залишала небагато подряпин. При цьому її здатність відмивати бруд тестери оцінили лише як достатню.

Цікаво, що дуже м'яка рукавичка Liquid Elements Chubby 2.0 отримала лише 2,4. Тобто сама по собі м'якість матеріалу ще не гарантує безпечного миття: тест виявив дрібні подряпини та не найкращу ефективність очищення.

А ось Armor All показала зворотну ситуацію. Вона добре збирала бруд і вбирала багато води, але залишала сильні подряпини, які було видно неозброєним оком.

Як рукавичка для миття може врятувати лак

Головний висновок тесту досить простий: шукати треба не найдорожчу і не найдовшу ворсу рукавичку, а таку, яка добре утримує воду, ковзає по лаку та забирає бруд, не перетворюючись на наждачний папір.

В Auto24 раніше пояснювали, що губка або рукавичка з великими комірками дозволяє частинкам бруду ховатися всередині матеріалу, а не тягнути їх по поверхні кузова. Саме тому інструмент для миття має значення не менше, ніж шампунь.

Ще важливіше не починати терти сильно забруднений кузов. Спочатку потрібно змити якомога більше піску та бруду водою, а вже потім переходити до ручного миття. Особливо це стосується нижньої частини кузова, де абразивних частинок зазвичай найбільше.

Як радив Auto24 у матеріалі про миття автомобіля у два відра, брудну рукавичку варто регулярно промивати в окремій чистій воді, щоб не переносити зібраний абразив назад на лак.

Висновок тесту