Какой производитель зарабатывает больше всего на каждом проданном авто

Рейтинг хорошо показывает: количество проданных автомобилей не всегда означает наибольшую прибыль. Tesla или BMW могут иметь значительные объемы продаж, но премиальные бренды зарабатывают гораздо больше на каждой отдельной машине.

Об исследовании экспертов рынка пишет профильный ресурс Voditeli pl со ссылкой на вышеупомянутую автомобильную службу сервиса SCIA.

Ferrari– вне конкуренции

Наибольшую прибыль с одного автомобиля получает Ferrari – в среднем невероятны 92 369 евро с каждой проданной машины.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для сравнения: результат второго места почти в 10 раз меньше.

Tesla – второе место

На каждом проданном автомобили Tesla в среднем заработала 9 684 евро.

Именно такой уровень доходности частично объясняет, почему компания могла позволить себе неоднократно снижать цены на свои модели, сохраняя при этом внушительную маржу.

Mercedes-Benz – в рейтинге третий

Третье место занимает Mercedes-Benz со средней прибылью около 7 135 евро на автомобиль.

Таким образом, даже в тройке лидеров разрыв очень существенен: Ferrari зарабатывает на одной машине в 13+ раз больше, чем Mercedes.

Графическая модель по распределению прибыли от продажи одного автомобиля в первой пятерке и в общем списке. Инфографика: Voditele pl

Важный нюанс рейтинга

Исследование учитывает автомобильные группы, а не отдельные бренды. Поэтому в рейтинге нет, например, Lamborghini – бренд входит в Volkswagen Group, а его показатели учитываются вместе с другими марками концерна.

В то же время Ferrari представлена отдельно, поскольку несколько лет назад компания отделилась от FCA (Fiat Chrysler Automobiles), ныне являющейся частью Stellantis.

Роскошь приносит больше

Формула проста: меньший объем продаж – большая прибыль с каждого автомобиля.

Ferrari продает гораздо меньше машин, чем массовые производители, зато высокая цена, эксклюзивность и сила бренда позволяют получать огромную маржу.