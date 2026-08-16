Який виробник заробляє найбільше на кожному проданому авто

Рейтинг добре показує: кількість проданих автомобілів не завжди означає найбільший прибуток. Tesla чи BMW можуть мати значні обсяги продажів, але преміальні бренди заробляють значно більше на кожній окремій машині.

Про дослідження експертів ринку пише профільний ресурс Voditeli pl з посиланням на згадану вище автомобільну службу сервісу SCIA.

Ferrari – поза конкуренцією

Найбільший прибуток з одного автомобіля отримує Ferrari – у середньому неймовірні 92 369 євро з кожної проданої машини.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для порівняння: результат другого місця майже у 10 разів менший.

Tesla – друге місце

На кожному проданому автомобілі Tesla в середньому заробила 9 684 євро.

Саме такий рівень прибутковості частково пояснює, чому компанія могла дозволити собі неодноразово знижувати ціни на свої моделі, зберігаючи при цьому значну маржу.

Mercedes-Benz – третій

Третє місце посідає Mercedes-Benz із середнім прибутком близько 7135 євро на автомобіль.

Таким чином, навіть у трійці лідерів розрив дуже суттєвий: Ferrari заробляє на одній машині у понад 13 разів більше, ніж Mercedes.

Графічна модель з розподілу прибутку від продажу одного автомобілія у першій пятірці та у загальному списку. Інфографіка: Voditeli pl

Важливий нюанс рейтингу

Дослідження враховує автомобільні групи, а не окремі бренди. Тому в рейтингу немає, наприклад, Lamborghini – бренд входить до Volkswagen Group, а його показники враховуються разом з іншими марками концерну.

Водночас Ferrari представлена окремо, оскільки кілька років тому компанія відокремилася від FCA (Fiat Chrysler Automobiles), яка нині є частиною Stellantis.

Розкіш приносить більше

Формула проста: менший обсяг продажів – більший прибуток з кожного автомобіля.

Ferrari продає значно менше машин, ніж масові виробники, зате висока ціна, ексклюзивність та сила бренду дозволяють отримувати величезну маржу.