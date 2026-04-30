Какую роль играет VIN-код при регистрации авто

Главный сервисный центр МВД напомнил одну из норму: любая регистрация или перерегистрация транспортного средства в Украине невозможна без идентификационного номера (VIN). Это базовое требование, которое нужно для формальных действий.

Что такое идентификационный номер и почему он критичен

VIN-код - это уникальный номер, который:

позволяет точно идентифицировать транспортное средство

содержит информацию о производителе и характеристиках авто

используется в государственных реестрах

Фактически это “код” автомобиля, который используется для юридических действий.

Когда регистрацию не проведут

Согласно Постановление Кабинета Министров Украины №1388, запрещено регистрировать авто в случаях, если:

VIN-код отсутствует

номер поврежден (символы не читаются)

есть признаки подделки (изменены символы или табличка)

Также не допускается:

первая регистрация авто без подтверждения подлинности VIN

регистрация транспортных средств, которые находятся в международном розыске

Исключения и решения

В некоторых случаях ситуацию можно исправить:

экспертное подтверждение подлинности поврежденного номера

официальное дублирование VIN по решению сервисного центра

присвоение индивидуального номера (для самодельных авто)

После таких процедур информация вносится в государственный реестр, и владелец имеет 10 дней для перерегистрации.

Риски для владельцев авто

Игнорирование требований по VIN-коду может привести к:

юридическим проблемам при проверках

риску изъятия транспортного средства

Особенно это актуально для импортируемых авто или машин, или автомобилей с сомнительной историей.

Почему VIN-код важен

Контроль за идентификационными номерами - это формальность которая позволяет идентифицировать авто.

Перед покупкой или регистрацией нужно обязательно проверять VIN-код и его соответствие документам.

Если номер поврежден в результате ДТП или коррозией владельца ждет ряд бюрократических проблем.

Как наносят новый VIN-код можно посмотреть на видео.