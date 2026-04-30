Какую роль играет VIN-код при регистрации авто

VIN-код при регистрации авто
Главный сервисный центр МВД напомнил одну из норму: любая регистрация или перерегистрация транспортного средства в Украине невозможна без идентификационного номера (VIN). Это базовое требование, которое нужно для формальных действий.
Что такое идентификационный номер и почему он критичен
VIN-код - это уникальный номер, который:
- позволяет точно идентифицировать транспортное средство
- содержит информацию о производителе и характеристиках авто
- используется в государственных реестрах
Фактически это “код” автомобиля, который используется для юридических действий.
Когда регистрацию не проведут
Согласно Постановление Кабинета Министров Украины №1388, запрещено регистрировать авто в случаях, если:
- VIN-код отсутствует
- номер поврежден (символы не читаются)
- есть признаки подделки (изменены символы или табличка)
Также не допускается:
первая регистрация авто без подтверждения подлинности VIN
регистрация транспортных средств, которые находятся в международном розыске
Исключения и решения
В некоторых случаях ситуацию можно исправить:
- экспертное подтверждение подлинности поврежденного номера
- официальное дублирование VIN по решению сервисного центра
- присвоение индивидуального номера (для самодельных авто)
После таких процедур информация вносится в государственный реестр, и владелец имеет 10 дней для перерегистрации.
Риски для владельцев авто
Игнорирование требований по VIN-коду может привести к:
- юридическим проблемам при проверках
- риску изъятия транспортного средства
Особенно это актуально для импортируемых авто или машин, или автомобилей с сомнительной историей.
Почему VIN-код важен
Контроль за идентификационными номерами - это формальность которая позволяет идентифицировать авто.
Перед покупкой или регистрацией нужно обязательно проверять VIN-код и его соответствие документам.
Если номер поврежден в результате ДТП или коррозией владельца ждет ряд бюрократических проблем.
Как наносят новый VIN-код можно посмотреть на видео.