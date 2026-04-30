Яку роль відіграє VIN-код при реєстрації авто

Головний сервісний центр МВС нагадав одну з норму: будь-яка реєстрація або перереєстрація транспортного засобу в Україні неможлива без ідентифікаційного номера (VIN). Це базова вимога, яка потрібна для формальних дій.

Читайте також: Що таке VIN-код: розшифровуємо номер

Що таке ідентифікаційний номер і чому він критичний

VIN-код — це унікальний номер, який:

дозволяє точно ідентифікувати транспортний засіб

містить інформацію про виробника та характеристики авто

використовується в державних реєстрах

Фактично це “код” автомобіля, який використовується для юридичних дій.

Коли реєстрацію не проведуть

Відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України №1388, заборонено реєструвати авто у випадках, якщо:

VIN-код відсутній

номер пошкоджений (символи не читаються)

є ознаки підробки (змінені символи або табличка)

Також не допускається:

перша реєстрація авто без підтвердження справжності VIN

реєстрація транспортних засобів, які перебувають у міжнародному розшуку

Винятки та рішення

У деяких випадках ситуацію можна виправити:

експертне підтвердження справжності пошкодженого номера

офіційне дублювання VIN за рішенням сервісного центру

присвоєння індивідуального номера (для саморобних авто)

Після таких процедур інформація вноситься до державного реєстру, і власник має 10 днів для перереєстрації.

Ризики для власників авто

Ігнорування вимог щодо VIN-коду може призвести до:

юридичних проблем при перевірках

ризику вилучення транспортного засобу

Особливо це актуально для імпортованих авто або машин, або автомобілів із сумнівною історією.

Чому VIN-код важливий

Контроль за ідентифікаційними номерами — це формальність яка дозволяє ідентифікувати авто.

Перед купівлею або реєстрацією потрібно обов’язково перевіряти VIN-код і його відповідність документам.

Якщо номер пошкоджено у результаті ДТП або корозією на власника чекає низка бюрократичних проблем.

Як наносять новий VIN-код можна подивитись на відео.