Яку роль відіграє VIN-код при реєстрації авто

ФОТО: freepik.com|
VIN-код при реєстрації авто
Головний сервісний центр МВС нагадав одну з норму: будь-яка реєстрація або перереєстрація транспортного засобу в Україні неможлива без ідентифікаційного номера (VIN). Це базова вимога, яка потрібна для формальних дій.
Що таке ідентифікаційний номер і чому він критичний
VIN-код — це унікальний номер, який:
- дозволяє точно ідентифікувати транспортний засіб
- містить інформацію про виробника та характеристики авто
- використовується в державних реєстрах
Фактично це “код” автомобіля, який використовується для юридичних дій.
Коли реєстрацію не проведуть
Відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України №1388, заборонено реєструвати авто у випадках, якщо:
- VIN-код відсутній
- номер пошкоджений (символи не читаються)
- є ознаки підробки (змінені символи або табличка)
Також не допускається:
перша реєстрація авто без підтвердження справжності VIN
реєстрація транспортних засобів, які перебувають у міжнародному розшуку
Винятки та рішення
У деяких випадках ситуацію можна виправити:
- експертне підтвердження справжності пошкодженого номера
- офіційне дублювання VIN за рішенням сервісного центру
- присвоєння індивідуального номера (для саморобних авто)
Після таких процедур інформація вноситься до державного реєстру, і власник має 10 днів для перереєстрації.
Ризики для власників авто
Ігнорування вимог щодо VIN-коду може призвести до:
- юридичних проблем при перевірках
- ризику вилучення транспортного засобу
Особливо це актуально для імпортованих авто або машин, або автомобілів із сумнівною історією.
Чому VIN-код важливий
Контроль за ідентифікаційними номерами — це формальність яка дозволяє ідентифікувати авто.
Перед купівлею або реєстрацією потрібно обов’язково перевіряти VIN-код і його відповідність документам.
Якщо номер пошкоджено у результаті ДТП або корозією на власника чекає низка бюрократичних проблем.
Як наносять новий VIN-код можна подивитись на відео.