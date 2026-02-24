Китайские пикапы Great Wall Wingle поехали воевать против захватчиков

Эту новость озвучила на своей ФБ-странице 116-я отдельная бригада Сил территориальной обороны. Транспортное усиление произошло благодаря донату из областной казны.

По фото видно, что поступили среднеразмерные рамные пикапы Great Wall Wingle 7. Эти машины не так часто поступают в ВСУ в транспортных траншах, но уже потихоньку их популярность у фронтовиков растет.

Разница с конкурентами почти исчезла

Автомобили Wingle уже практически сравнялись с техническими характеристиками мировых аналогов. Во-первых, здесь просторный салон на пять человек.

Во-вторых, здесь стоит надежный 2,0-литровый турбодизель на 143 л.с., 315 Нм, работающий в союзе с 6-ступенчатой МКПП и полным приводом.

Новенькие пикапы вовремя пришли, потому что ресурс и запас такой техники постоянно уменьшается. Фото: Полтавская ОВА

Где бронепоезд не пройдет...

Благодаря полному приводу 4х4 и высокому клиренсу автомобиль легко преодолевает бездорожье. Передняя подвеска независимая (двойные рычаги), задняя – рессорная (5 листов), что обеспечивает жесткость, выносливость и надежность.

Здесь полный комплект современных систем помощи водителю. Кроме этого, отличная эргономика рабочего места, камера заднего вида, климат-контроль, подушки безопасности.