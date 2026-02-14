Ко Дню влюбленных сделали Porsche Cayenne в розовом карбоне

Компания Larte Design, основанная в 2012 году, специализируется на дорогих аэродинамических пакетах для люксовых брендов. На этот раз объектом стало третье поколение бензинового Cayenne - еще до появления полностью электрического преемника.

Кстати они производили Porsche и Mercedes-Benz, а теперь перешли на военную технику

11 элементов и ни одной "наклейки"

Комплект Larte Edition состоит из одиннадцати элементов. Среди них новый капот, передний сплиттер, модифицированная решетка, элементы бампера, декоративные вставки воздухозаборников, задний диффузор, спойлеры на крыше и крышке багажника, а также отделка выхлопной системы.

Все детали изготовлены из pre-preg карбона с CNC-обработкой и ручной финишной обработкой. Производитель отмечает, что розовый цвет интегрирован в сам процесс изготовления. То есть это не краска сверху, а структура карбона, где пигмент и волокно формируют единую поверхность.

Компоненты производятся на тех же мощностях, что и детали для Koenigsegg и Bugatti.

Не шоукар, а серийный продукт

В отличие от многих громких тюнинг-проектов, этот Cayenne не единичный экземпляр. Larte заявляет, что комплект полностью интегрирован в архитектуру кузова и доступен для заказа.

То есть это не выставочная фантазия, а продукт, который можно установить на серийный Porsche Cayenne и ежедневно им пользоваться.

Также интересно роскошное купе Mercedes-AMG с нулевых продали по цене суперкара

Тюнинг с прицелом на хайп

Розовый карбон - не первая подобная идея компании. Ранее ателье демонстрировало рендеры для Lamborghini Urus и Mercedes-AMG GT 53 4-Door в похожей стилистике.

Очевидно, что ставка сделана не только на эксклюзивность, но и на визуальный эффект. Такой Cayenne гарантированно не затеряется среди стандартных SUV, даже в центре Монако или Дубая.

Станет ли это "подарком мечты"?

Larte Design официально представит первый реальный экземпляр розового Cayenne уже в следующем месяце в Европе.

Станет ли такой автомобиль идеальным подарком ко Дню влюбленных - вопрос вкуса. Но как инструмент привлечения внимания и демонстрация возможностей современного карбонового производства - это определенно громкий ход.