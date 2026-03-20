Куда ушла купленная агрофирмой крупная партия тракторов John Deere

Для повышения эффективности полевых работ уже в нынешнем сезоне и обеспечения стабильных производственных процессов черниговский кластер ООО "Агрикор Холдинг" обогатился на шесть мощных тракторов John Deere 8R 410.

Таким образом на старт посевной кампании 2026 года это хозяйство выходит в полной технической готовности. Впрочем, сейчас все предприятия "Агрейн" технически и технологически готовы к проведению весенне-полевых работ.

Выбор продуманный и прогнозируемый

Предоставление преимущества тракторам модели John Deere 8R 410 вполне оправдано, поскольку эти машины зарекомендовали себя в хозяйствах Группы с наилучшей стороны на всех операциях с самыми разнообразными навесными и прицепными рабочими органами.

В чем привлекательность купленных тракторов:

мощность двигателя около 410 л.с.;

эффективная работа с широкозахватными агрегатами;

современные системы точного земледелия;

автоматическое управление и мониторинг.

Надежное шасси на независимой подвеске обеспечивает дополнительное тяговое усилие для John Deere 8R и позволяет выполнять больший операционный объем даже в самых жестких условиях. Фото: Агрейн

Преимущества неоспоримы

Благодаря вышеперечисленным решениям, а также продуманному менеджменту, хозяйство планирует реально уменьшить расход топлива и повысить точность земледелия и всех хозяйственных операций.



"Сегодня агротехнологии и агротехника развиваются очень быстро, и чтобы достигать действительно хороших результатов, нужно не просто успевать за этими изменениями, а быть в их авангарде. Мы внимательно следим за новинками рынка. То, что нас интересует, стараемся сразу протестировать на собственных полях, чтобы понять, насколько эти решения эффективны именно для наших почвенно-климатических условий, – отмечает главный инженер агрогруппы Михаил Шкатула.

Курс на минимизацию усталости механизатора

Новая техника будет работать не только на рост операционной производительности. Здесь четко прослеживается желание работодателя создать нормальные условия труда для трактористов.

Основная цель – уменьшить нагрузку и минимизировать их усталость на посеве, вспашке, кормозаготовке или уходе за растениями.

Опциональная система подвески кабины амортизирует влияние нагрузок на оператора в различных ситуациях. Фото: John Deere

О хорошо продуманной эргономике рабочего места оператора нечего и говорить – все в доступе протянутой руки. В летнюю жару рука на автомате потянется включить кондиционер – это уже будет не “духовка”, а настоящий офис.

Вообще комфортом в кабине класса Premium также на высоте: ActiveSeat™ II с системой активного гашения вибраций, массажными функциями, электронным блоком управления, поворотом сиденья на 65°, тремя подставками для ног, аудиосистемой 6.1 и встроенным холодильником.

Без простоев на ремонты

Привлекательность видится и в том, новая техника не требует частых остановок на ремонт, что опять же уменьшает простои тракторов в пиковые периоды.

В преддверии весныв все плановые ремонты имеющейся техники проведены вовремя и качественно. Почвообрабатывающая техника и разбрасыватели удобрений уже активно работают (см. архивное видео ниже) на полях наших хозяйств.