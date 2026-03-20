Куди пішла куплена агрофірмою велика партія тракторів John Deere

Для підвищення ефективності польових робіт вже нинішнього сезону та забезпечення стабільних виробничих процесів чернігівський кластер ТОВ "Агрікор Холдинг" збагатився на шість потужних тракторів John Deere 8R 410.

Таким чином на старт посівної кампанії 2026 року це господарство виходить у повній технічній готовності. Втім, наразі усі підприємства "Агрейн" технічно та технологічно готові до проведення весняно-польових робіт.

Вибір продуманий та прогнозований

Надання переваги тракторам моделі John Deere 8R 410 цілком виправдане, оскільки ці машини зарекомендували себе у господарствах Групи з найкращого боку на всіх операціях з найрізноманітнішими навісними та причіпними робочими органами.

В чому привабливість куплених тракторів:

потужність двигуна близько 410 к.с.;

ефективна робота з широкозахватними агрегатами;

сучасні системи точного землеробства;

автоматичне керування та моніторинг.

Надійне шасі на незалежній підвісці забезпечує додаткове тягове зусилля для John Deere 8R і дозволяє виконувати більший операційни обсяг навіть у найважчих умовах. Фото: Агрейн

Переваги незаперечні

Завдяки перерахованим вище рішенням, а також продуманому менеджменту, господарство планує реально зменшити витрати пального та підвищити точність землеробства та усіх господарських операцій.



"Сьогодні агротехнології та агротехніка розвиваються дуже швидко, і щоб досягати справді хороших результатів, потрібно не просто встигати за цими змінами, а бути в їх авангарді. Ми уважно стежимо за новинками ринку. Те, що нас зацікавлює, намагаємося одразу протестувати на власних полях, щоб зрозуміти, наскільки ці рішення ефективні саме для наших ґрунтово-кліматичних умов, – зазначає головний інженер агрогрупи Михайло Шкатула.

Курс на мінімізацію втоми механізатора

Нова техніка працюватиме не тільки на зростання операційної продуктивності. Тут чітко прослідковується бажання роботодавця створити нормальні умови праці для трактористів.

Основна мета – зменшити навантаження та мінімізувати їх втому на сівбі, оранці, кормозаготівлі чи догляді за рослинами.

Опціональна система підвіски кабіни амортизує вплив навантажень на оператора в різноманітних ситуаціях. Фото: John Deere

Про добре продуману ергономіку робочого місця оператора годі й говорити – все в доступі простягнутої руки. У літню спеку рука на автоматі потягнеться увімкнути кондиціонер – це вже буде не “духовка”, а справжній офіс.

Взагалі комфортом у кабіні класу Premium також на висоті: ActiveSeat™ II із системою активного гасіння вібрацій, масажними функціями, електронним блоком управління, поворотом сидіння на 65°, трьома підставками для ніг, аудіосистемою 6.1 та вбудованим холодильником.

Без простоїв на ремонти

Привабливість вбачається і в тому, нова техніка не потребує частих зупинок на ремонт, що знову ж таки зменшує простої тракторів у пікові періоди.

Напередодні весни всі планові ремонти наявної техніки проведено вчасно та якісно. Грунтообробна техніка та розкидачі добрив вже активно працюють (див. архівне відео нижче) на полях наших господарств.