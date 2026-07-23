Lamborghini с карбюраторным двигателем продают за баснословные деньги

На аукционе RM Sotheby's в Монтерее будет выставлен один из самых ценных экземпляров Lamborghini Countach LP400 S Series I. Об этом пишет topgir.com.ua.

Купе 1979 года выпуска с пробегом всего 1803 км сохранило заводское лакокрасочное покрытие, оригинальный салон и даже штатные шины. Организаторы торгов оценивают автомобиль в 2,2–––2,6 млн долларов.

Countach почти полностью сохранил заводское состояние

Выставленный на продажу автомобиль с номером шасси 1121086 окрашен в фирменный цвет Rosso, а салон отделан черной кожей Nero. На суперкаре до сих пор установлены оригинальные европейские бамперы и заводские шины Pirelli P7, что является большой редкостью для автомобиля такого возраста.

В июле 1979 года Countach отправили дилеру SEA Auto в Риме, а уже через месяц автомобиль экспортировали в США. Для сертификации американская компания Ameritech лишь удлинила боковые светоотражатели, не изменяя кузов и не устанавливая массивные американские бамперы.

После прохождения сертификации EPA в марте 1980 года автомобиль передали первому владельцу из штата Мичиган. Почти 20 лет суперкар оставался в одних руках, а в 2000 году его приобрел канадский коллекционер. На тот момент пробег составлял всего 1018 км.

Первая серия была выпущена тиражом всего 50 автомобилей

Всего Lamborghini выпустила 238 экземпляров Countach LP400 S, однако к первой серии (Series I) относятся лишь 50 автомобилей.

Именно эти машины получили характерные 45-миллиметровые карбюраторы Weber, компактную приборную панель Stewart-Warner и фирменные диски Campagnolo Bravo.

Модель LP400 S дебютировала на Женевском автосалоне в 1978 году. Она отличалась от ранней Countach расширенными колесными арками из стеклопластика, более широкими колесами и заниженной подвеской.

Под капотом установлен 4,0-литровый атмосферный двигатель V12, расположенный позади салона. Автором культового клиновидного дизайна стал легендарный дизайнер Марчелло Гандини из ателье Bertone.

Торги состоятся 15 августа 2026 года, и если автомобиль будет продан по верхней границе оценки, он станет одним из самых дорогих Lamborghini Countach LP400 S, когда-либо проданных на открытом аукционе.