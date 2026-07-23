Карбюраторний Lamborghini продають за шалені гроші

На аукціоні RM Sotheby's у Монтереї виставлять один із найцінніших Lamborghini Countach LP400 S Series I. Про це пише topgir.com.ua.

Купе 1979 року випуску з пробігом лише 1803 км зберегло заводське лакофарбове покриття, оригінальний салон і навіть штатні шини. Організатори торгів оцінюють автомобіль у 2,2–2,6 млн доларів.

Countach майже повністю зберіг заводський стан

Виставлений на продаж автомобіль із номером шасі 1121086 пофарбований у фірмовий колір Rosso, а салон оздоблений чорною шкірою Nero. На суперкарі досі встановлені оригінальні європейські бампери та заводські шини Pirelli P7, що є великою рідкістю для автомобіля такого віку.

У липні 1979 року Countach відправили дилеру SEA Auto в Римі, а вже за місяць автомобіль експортували до США. Для сертифікації американська компанія Ameritech лише подовжила бічні світловідбивачі, не змінюючи кузов і не встановлюючи масивні американські бампери.

Після проходження сертифікації EPA у березні 1980 року автомобіль передали першому власнику зі штату Мічиган. Майже 20 років суперкар залишався в одних руках, а у 2000 році його придбав канадський колекціонер. На той момент пробіг становив лише 1018 км.

Першу серію випустили тиражем лише 50 автомобілів

Усього Lamborghini виготовила 238 екземплярів Countach LP400 S, однак до першої серії (Series I) належать лише 50 автомобілів.

Саме ці машини отримали характерні 45-міліметрові карбюратори Weber, компактну панель приладів Stewart-Warner та фірмові диски Campagnolo Bravo.

Модель LP400 S дебютувала на Женевському автосалоні у 1978 році. Вона відрізнялася від раннього Countach розширеними колісними арками зі склопластику, ширшими колесами та заниженою підвіскою.

Під капотом встановлено 4,0-літровий атмосферний двигун V12, розташований позаду салону. Автором культового клиноподібного дизайну став легендарний дизайнер Марчелло Гандіні з ательє Bertone.

Торги відбудуться 15 серпня 2026 року, а якщо автомобіль продадуть за верхньою межею оцінки, він стане одним із найдорожчих Lamborghini Countach LP400 S, коли-небудь реалізованих на відкритому аукціоні.