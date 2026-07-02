Lamborghini представила свій найпотужніший суперпозашляховик Urus SE Performante

Оригінальний Urus починав свій шлях із класичним двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який згодом ліг в основу трекової модифікації Performante. Згодом з'явився оновлений Urus SE, який отримав плагін-гібридну силову установку.

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Тепер італійський автовиробник об'єднав ці досягнення, презентувавши новий Urus SE Performante – найшвидшу, найпотужнішу та найманевренішу версію моделі на сьогоднішній день.

Силова установка та динамічні показники

Новий Urus SE Performante оснащений 4,0-літровим гібридним двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який використовується і в стандартній версії SE, проте для екстремальної модифікації його характеристики були суттєво покращені. Силова установка суперпозашляховика видає 800 кінських сил та 1000 Нм крутного моменту, що на 11 кінських сил та 50 Нм більше, ніж у звичайного гібрида SE. За розрахунками компанії Lamborghini, новинка є найшвидшим суперпозашляховиком у світі: розгін від 0 до 100 км/год займає всього 3,3 секунди, а максимальна швидкість досягає 312 км/год.

Бензиновий двигун V8 працює в парі з синхронним електромотором. Енергію для електричної частини системи постачає акумуляторна батарея ємністю 25,9 кВт⋅год. Розробники інтегрували акумулятор під підлогою вантажного відділення, що дозволило оптимізувати центр ваги автомобіля. Виключно на електричній тязі кросовер здатний подолати до 60 кілометрів.

Всю потужність на колеса передає фірмова восьмиступінчаста автоматична коробка передач, яку спеціально перекалібрували для прискорення часу відгуку та мінімізації затримки крутного моменту. Вона працює в поєднанні зі стандартною системою повного приводу, оснащеною центральним зчепленням з електронним керуванням.

Керованість та модернізація підвіски

Для покращення стійкості автомобіля в поворотах інженери застосували вдосконалену двокамерну пневматичну підвіску. Завдяки новим налаштуванням крен кузова зменшився на 55% порівняно зі стандартним варіантом SE, а рівень вібрацій кузова знизився на 25%.

За словами Lamborghini, Urus SE Performante демонструє на 6% вищу швидкість під час виконання маневрів, а час реакції на дії водія скоротився на 12%. Додаткове зчеплення з дорожнім покриттям (покращене на 6%) забезпечують нові високопродуктивні шини Pirelli P Zero, які доступні в діаметрі 22 або 23 дюйми.

Зниження ваги та передова аеродинаміка

Традиційно для трекових моделей Lamborghini, створення модифікації Performante передбачало комплексну оптимізацію маси та покращення аеродинамічних властивостей кузова. Завдяки масштабному використанню вуглецевого волокна при виготовленні капота, даху, бічних порогів та інших елементів екстер'єру, автомобіль став на 31,7 кілограма легшим за стандартний Urus SE.

Додаткове зниження ваги було досягнуто завдяки новій вихлопній системі Akrapovič із полегшеним глушником та патрубками, інтегрованій високопродуктивній гальмівній системі й полегшеному пакету шумо- та віброізоляції. Загальна споряджена маса суперпозашляховика становить 2473 кілограми.

Ба більше, Urus SE Performante демонструє зниження загального лобового опору на 3% порівняно зі звичайним Urus SE. Водночас показник притискної сили зріс на 16% порівняно з минулою суто бензиновою версією Performante і на 23% порівняно зі стандартним гібридом SE. Стабільність на високих швидкостях забезпечують задній спойлер та дифузори з вуглепластику. Ширша передня частина кузова дозволила оптимізувати потоки повітря та покращити вентиляцію акумуляторної батареї, а ефективність охолодження гальмівних механізмів зросла на 8%.

Ринкові перспективи та очікувана вартість